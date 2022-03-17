Согласование мирного договора с РФ займет от нескольких дней до полутора недель, — Подоляк

По словам главы Офиса президента, встреча Владимира Зеленского с Путиным может состояться после завершения работы над соглашением, один из главных пунктов которого — вывод войск врага с Украины.

Согласование мирного договора между украинской и российской сторонами может продлиться от нескольких дней до 1,5 недель. При этом, подписание договора не гарантирует конец войны. Подробнее об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию Wiadomosci.

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По словам Подоляка, один из ключевых пунктов мирного соглашения — немедленный вывод российских войск с территории Украины. Но все же переговоры — это масштабный процесс, в который вовлечены не только Украина и РФ: Польша в том числе принимает в нем участие. Советник главы Офиса акцентировал, что есть цель разработать конкретный механизм, который будет гарантировать безопасность Украины в будущем. При этом, пока обе делегации остаются на своих позициях:

"Согласование спорных моментов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к составлению мирного соглашения", — прокомментировал Подоляк.

По словам советника, подписание мирного договора может положить конец острой фазе конфликта, но не войне:

"Я сомневаюсь, что на этом война для украинцев закончится. Не после всего, через что мы прошли. Ясно и то, что Россия нигде не докажет, что в этой великой катастрофе можно винить кого-то другого".

Спикер добавил, что украинская сторона хочет разработать и включить в мирное соглашение конкретный, юридически защищенный план вывода российских войск. Его суть в том, что другие страны будут гарантировать соблюдение соглашения и безопасность Украины в будущем. Это будет документ, подробно описывающий порядок действий в случае агрессии со стороны РФ.

Также Михаил Подоляк озвучил важные тезисы:

Украине нужны союзники, которые действительно готовы сражаться. Вторжение в Украину показало, что вся архитектура европейской безопасности нуждается в проверке ;

; Путина можно остановить только силой. У НАТО сегодня нет этой силы ;

; Украина хочет положить конец войне, создав новый альянс . Он должен быть достаточно сильным, чтобы остановить Россию, если она снова захочет на кого-то напасть;

. Он должен быть достаточно сильным, чтобы остановить Россию, если она снова захочет на кого-то напасть; Руководители Польши, Словении и Чехии прекрасно понимают, какой риск сегодня представляет Россия;

прекрасно понимают, какой риск сегодня представляет Россия; Украина хочет, чтобы Польша присоединилась к новому альянсу . "Сегодня она лучший друг Украины";

. "Сегодня она лучший друг Украины"; Миф на Западе о могуществе России рухнул ;

; В последнее время российская делегация резко сбавила тон . Теперь они более объективны и ведут себя корректно;

. Теперь они более объективны и ведут себя корректно; Зеленский и Путин могут встретиться после работы над договором. Это может быть любая локация, кроме России.

после работы над договором. Это может быть любая локация, кроме России. Украина создаст прочную границу и будет относиться к России так холодно, как того заслуживает страна, которая вторглась в дом, чтобы убить людей.

По мнению западных аналитиков, мирные переговоры для Кремля — не более чем уловка, чтобы выиграть время, укрепиться на занятых позициях и наладить снабжение. На этой неделе представители МО Великобритании заявили, что России все больше требуются дополнительные войска, чтобы восполнить свои потери личного состава.

Ранее Фокус сообщал, что выжившие в украинской войне солдаты пытаются избежать гибели и преднамеренно ранят себя, чтобы оказаться в госпитале. Чтобы сымитировать огнестрельное ранение со стороны ВСУ, они ищут "украинские" патроны калибра 7,62, о чем стало известно из перехваченного разговора оккупанта с его матерью.