Российский военный рассказал матери, зачем они ищут "украинские" патроны

Ранение, якобы полученное российскими солдатами от противника, для многих из них – способ избежать гибели в дальнейших боях.

Российская армия, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением в Украине, за три недели войны потеряла значительное количество техники и живой силы. Выжившие солдаты ищут способы избежать гибели в столкновениях, преднамеренно раня себя, чтобы попасть в госпиталь. При этом, чтобы сымитировать огнестрел со стороны ВСУ, они в срочном порядке ищут "украинские" патроны калибра 7,62. О этом стало известно из очередного перехваченного разговора СБУ, в котором оккупант рассказывает матери о происходящем.

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В беседе женщина говорит сыну, что хочет сходить в военкомат или воинскую часть и попросить, чтобы его вернули, поскольку она осталась одна и нуждается в помощи.

"Не вернут. Тут люди, которые отказывались, им по восемь лет срока дали уже… У нас 120 человек отправили обратно в бригаду в госпиталь с ранениями. У нас, смотри, 120 человек ранены, и 350 – "200-ый груз". Наша бригада небоеготовна уже. На нас счас нападут, нас всех повалят. У нас ни танков нет, ничего. Все украинцы поподрывали минометами", – отвечает он.

Такое развитие событий заставляет тех, кто еще остался, искать пути к спасению. Понимая, что так просто им назад не вернуться, россиянин озвучивает их секретный план.

"Мы хотели патроны найти 7,62 украинские и друг другу ноги прострелить, и вернуться в госпиталь сюда, в Буденовск. Отвозят. Так пацаны делали. Дай Бог дожить до этого", – рассказал оккупант.

Почему он называет патроны этого калибра украинскими, непонятно, поскольку в настоящий момент российская армия использует оружие двух типов калибров – 5,45 и тот же 7,62 миллиметра.

Ранее мы писали о том, как другой российский захватчик жаловался на то, что командование их бросило, и солдаты не понимают, почему они вообще находятся в Украине. По его словам, бойцы проклинают все и хотят домой.