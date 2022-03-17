Російський військовий розповів матері, навіщо вони шукають "українські" патрони

Поранення, нібито отримане російськими солдатами від противника, для багатьох з них — спосіб уникнути загибелі в подальших боях.

Російська армія, зіткнувшись із запеклим опором в Україні, за три тижні війни втратила значну кількість техніки та живої сили. Солдати, що вижили, шукають способи уникнути загибелі в зіткненнях і навмисно ранять себе, щоб потрапити в госпіталь. Водночас щоб зімітувати вогнепал з боку ЗСУ, вони терміново шукають "українські" патрони калібру 7,62. Про це стало відомо з чергової перехопленої розмови СБУ, в якій окупант розповідає матері про те, що відбувається.

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У розмові жінка каже синові, що хоче сходити у військкомат чи військову частину та попросити, щоб його повернули, оскільки вона залишилася сама і потребує допомоги.

"Не повернуть. Тут люди, які відмовлялися, їм по вісім років терміну дали вже… У нас 120 людей відправили назад до бригади до госпіталю з пораненнями. У нас, дивись, 120 людей поранено, і 350 — "200 вантаж". Наша бригада вже небоєготова. На нас зараз нападуть, нас усіх повалять. У нас ні танків немає, нічого. Всіх українці підірвали мінометами", — відповідає він.

Такий розвиток подій змушує тих, хто ще залишився, шукати шляхи порятунку. Розуміючи, що так просто їм не повернутися, росіянин озвучує їх секретний план.

"Ми хотіли патрони знайти 7,62 українські та один одному ноги прострелити, і повернутися до госпіталю сюди, до Буденівська. Відвозять. Так пацани робили. Дай Боже дожити до цього", — розповів окупант.

Чому він називає патрони цього калібру українськими, незрозуміло, оскільки зараз російська армія використовує зброю двох типів калібрів — 5,45 і такого ж 7,62 міліметра.

Раніше ми писали про те, як інший російський загарбник скаржився на те, що їх командування покинуло, і солдати не розуміють, чому вони взагалі знаходяться в Україні. За його словами, бійці проклинають усі та хочуть додому.