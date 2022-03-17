Погодження мирного договору з РФ займе від кількох днів до півтора тижня, — Подоляк

За словами голови Офісу президента, зустріч Володимира Зеленського з Путіним може відбутися після завершення роботи над угодою, одним з головних пунктів якої є виведення військ ворога з України.

Узгодження мирного договору між українською та російською сторонами може тривати від кількох днів до 1,5 тижня. При цьому підписання договору не гарантує кінець війни. Докладніше про це розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню Wiadomosci.

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За словами Подоляка, один з ключових пунктів мирної угоди — негайне виведення російських військ з території України. Але все ж таки переговори — це масштабний процес, до якого залучені не лише Україна та РФ: Польща, зокрема, бере в ньому участь. Радник голови Офісу наголосив, що є мета розробити конкретний механізм, який гарантуватиме безпеку України в майбутньому. При цьому поки обидві делегації залишаються на своїх позиціях:

"Узгодження спірних моментів може зайняти від кількох днів до півтора тижня. За цей час ми маємо наблизитися до укладання мирної угоди", — прокоментував Подоляк.

За словами радника, підписання мирного договору може покласти край гострій фазі конфлікту, але не війні:

"Я сумніваюся, що на цьому війна для українців закінчиться. Не після всього, через що ми пройшли. Зрозуміло, що Росія ніде не доведе, що в цій великій катастрофі можна звинувачувати когось іншого".

Спікер додав, що українська сторона хоче розробити та включити до мирної угоди конкретний, юридично захищений план виведення російських військ. Його суть у тому, що інші країни гарантуватимуть дотримання угоди та безпеку України в майбутньому. Це буде документ, який докладно описує порядок дій у разі агресії з боку РФ.

Також Михайло Подоляк озвучив важливі тези:

Україні потрібні союзники, які справді готові боротися. Вторгнення в Україну показало, що вся архітектура європейської безпеки потребує перевірки ;

; Путіна можна зупинити лише силою. НАТО сьогодні не має цієї сили ;

; Україна хоче покласти край війні, створивши новий альянс . Він має бути досить сильним, щоб зупинити Росію, якщо вона знову захоче на когось напасти;

. Він має бути досить сильним, щоб зупинити Росію, якщо вона знову захоче на когось напасти; Керівники Польщі, Словаччини та Чехії чудово розуміють, який ризик сьогодні становить Росія;

чудово розуміють, який ризик сьогодні становить Росія; Україна хоче, щоб Польща приєдналася до нового альянсу . "Сьогодні вона найкращий друг України";

. "Сьогодні вона найкращий друг України"; Міф на Заході про могутність Росії впав ;

; Останнім часом російська делегація різко зменшила тон . Тепер вони об'єктивніші і поводяться коректно;

. Тепер вони об'єктивніші і поводяться коректно; Зеленський та Путін можуть зустрітися після роботи над договором. Це може бути будь-яка локація, окрім Росії.

після роботи над договором. Це може бути будь-яка локація, окрім Росії. Україна створить міцний кордон і ставитиметься до Росії так холодно, як на те заслуговує країна, яка вторглася в будинок, щоб убити людей.

На думку західних аналітиків, мирні переговори для Кремля — не більш, ніж хитрощі, щоб виграти час, зміцнитися на зайнятих позиціях і налагодити постачання. Цього тижня представники МО Великобританії заявили, що Росії все більше потрібні додаткові війська, щоб поповнити свої втрати особового складу.

Раніше Фокус повідомляв, що солдати, які вижили в українській війні, намагаються уникнути загибелі і навмисно ранять себе, щоб опинитися в госпіталі. Щоб зімітувати вогнепальне поранення з боку ЗСУ, вони шукають "українські" набої калібру 7,62, про що стало відомо з перехопленої розмови окупанта з його матір'ю.