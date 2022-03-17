"Тактична пауза": РФ затягує мирні переговори, щоб перегрупуватися й активізувати наступ

На думку західних аналітиків, мирні переговори для Кремля — не більш ніж хитрощі, щоб виграти час, зміцнитися на зайнятих позиціях і налагодити постачання.

У середу російські конвої танків та іншої військової техніки виїжджали з окупованої грузинської території Південної Осетії в напрямку України. Зняті з різних ракурсів і викладені в соцмережах відео, очевидно, вказують на те, що після трьох тижнів важких боїв Росія намагається посилити свій контингент. Про це повідомляє FT.

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Дехто вважає це свідченням того, що просування російської армії застопорилося та йде не за планом.

Генерал Девід Петреус, архітектор військової операції США в Іраку 2007-2008 років, ще до початку вторгнення російських військ говорив, що Росії не вистачає сил для боротьби з українською армією, яка готувалася до партизанської війни. Сьогодні ж на повністю постає питання про те, чи є в РФ достатньо військ, щоб захопити нові території.

Цього тижня представники МО Великобританії заявили, що Росії все більше потрібні додаткові війська, щоб поповнити свої втрати особового складу. З цією метою проводиться перекидання військ Східного військового округу, Тихоокеанського флоту, військ, дислокованих у Вірменії, найманців із ЧВК, сирійців та інших.

[ + – ] Труп російського військовослужбовця лежить біля знищеного танка під Харковом.

Нестача живої сили

За оцінками США, від початку масштабної війни в Україні вже загинуло 6 тис. російських військових. Командування ЗСУ заявляє, що ця цифра вдвічі вища. У свою чергу Кремль 2 березня вперше визнав, що в РФ загинуло 498 людей. За статистикою, у війнах поранених, як правило, у кілька разів більше, ніж загиблих.

Якими б не були реальні цифри, первісний російський контингент — близько 200 тис. особового складу — не зміг належним чином підтримувати лінії постачання, взяти в оточення та згодом захопити великі українські міста.

"Війскам РФ катастрофічно не вистачає живої сили, — вважає Джек Вотлінг із британського Королівського інституту оборонних досліджень. — Вони просунулися за декількома напрямками та роззосередили свої сили. Якби вони діяли у високому темпі та змогли б виконати поставлені завдання, у цьому був би сенс. Проте через недостатню мотивацію російським військовим вдалося закріпитися лише на деяких міських позиціях після боїв, і в кожному з таких районів їм не вистачає військових, щоб штурмом узяти міста".

Натомість російські війська вдаються до тактики артобстрілів великих населених пунктів, таких як Харків і Маріуполь.

На думку Кріса Доннеллі, радника НАТО з питань військової тактики СРСР і РФ, нестача кадрів – давня проблема російської армії.

Військовим планувальникам із РФ, пояснює Доннеллі, добре відомі складнощі, пов'язані з використанням призовної армії, зокрема низька мотивація.

Цинкові труни з неросіянами

[ + – ] Сирійські бойовики

Широке застосування артилерії та технологій автоматизації, наприклад, таких процесів, як завантаження танкових снарядів, були покликані зменшити залежність від особового складу.

"Росія роками намагалися в деякому сенсі побудувати армію без солдатів. Багато в чому тому, що вони розуміли вразливість своїх військ", — пояснює Доннеллі, додаючи, що під час військової кампанії в Україні такий прорахунок став очевидним.

На думку аналітиків, війська РФ, які перекидають зі Східного військового округу, зазвичай діють із меншою ефективністю, ніж підготовленіші частини із Західного округу.

Іноземні найманці, наприклад 16 тис. сирійців, — теж недостатньо ефективне рішення.

Бойовики з Африки або ті, що звикли до битв у пустелях Близького Сходу, можуть виявитися не такими ефективними в Україні.

На думку Вотлінга, вони не знайомі з місцевістю та недостатньо мотивовані.

Тут має місце цинічний політичний трюк, пояснює Вотлінг, Путін зможе уникнути зайвого осуду з боку російської громадськості, якщо назад із України приходитимуть цинкові труни не з росіянами, а з людьми інших національностей.

Тактична пауза

У той же час, деякі аналітики кажуть, що логістичні складнощі є відомою проблемою загарбницьких армій.

Ентоні Кінг, завідувач кафедри військових досліджень в університеті Воріка, припускає, що РФ затягуєтак звані мирні переговори про те, щоб виграти для себе час — перегрупувати війська й активізувати наступ. За його словами, "зараз це схоже на тактичну паузу", яку бере командування, щоб дозволити своїм силам перегрупуватися, зміцнитися та налагодити логістику.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупаційні війська в масовому порядку дезертують і відмовляються воювати з українцями. Лише протягом доби українські військовослужбовці знищили 10 одиниць російської авіації.

Раніше Фокус повідомляв, що солдати, які вижили в українській війні, намагаються уникнути загибелі та навмисно ранять себе, щоб опинитися в госпіталі. Щоб зімітувати вогнепальне поранення з боку ЗСУ, вони шукають "українські" набої калібру 7,62, про що стало відомо з перехопленої розмови окупанта з його матір'ю.