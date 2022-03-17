Із Сирії до Росії перекидатимуть по 300 бойовиків на день — українська розвідка

Українська розвідка вважає, що сирійські найманці погоджуються на участь в українській кампанії, щоб згодом дезертувати до Європи.

Командування російської військової бази Хмеймім у Сирії отримало вказівку щодня відправляти в Україну до 300 бойовиків. 15 березня 2022 року, для участі в бойових діях проти України, з військової бази Хмеймім до Росії було відправлено 150 найманців, – повідомило Головне управління розвідки України.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Сирійські найманці розглядають участь у війні на боці РФ як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції до країн ЄС, вважають українські розвідники.

За інформацією військової розвідки України, найближчим часом заплановано переміщення із Сирії до Росії та Білорусі озброєння, військової техніки та інших ресурсів для забезпечення російських окупаційних військ. Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати Росії для війни в Україні 40 тисяч бойовиків.

Під час вербування найманцям обіцяють, що вони виконуватимуть винятково поліцейські функції щодо наведення порядку на окупованих територіях. Але останнім часом серед найманців почала поширюватися інформація про безпосередню участь у бойових діях проти української армії. Це значно понизило бойовий дух сирійців.

Нещодавно у військову базу Хмеймім з Росії прибуло понад 30 бойовиків, які отримали поранення в боях проти захисників України. Це негативно позначилося на морально-психологічному стані інших найманців і призвело до відмови частини брати участь у бойових діях.

Серед сирійських бойовиків навіть було зафіксовано випадки завдання собі каліцтв. Частина найманців розглядають відправлення до Росії та Білорусі як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції до країн ЄС.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін та Шойгу планують вирубку та продаж українського лісу.

Військова розвідка Великої Британії повідомила, що Росія може планувати в Україні застосування біологічної зброї під чужим прапором.