Из Сирии в Россию будут перебрасывать по 300 боевиков в день - украинская разведка

Украинская разведка полагает, что сирийские наемники соглашаются на участие в украинской кампании, чтобы впоследствии дезертировать в Европу.

Командование российской военной базы Хмеймим в Сирии получило указание ежедневно отправлять в Украину до 300 боевиков. 15 марта 2022 года, для участия в боевых действиях против Украины, с военной базы Хмеймим в Россию было отправлено 150 наемников, — сообщило Главное управление разведки Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сирийские наемники рассматривают участие в войне на стороне РФ как шанс дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС, — считают украинские разведчики.

По информации военной разведки Украины, в ближайшее время запланировано перемещение из Сирии в Россию и Беларусь вооружения, военной техники и других ресурсов для обеспечения российских оккупационных войск. Президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить России для войны в Украине 40 000 боевиков.

Во время вербовки наемникам обещают, что они будут выполнять исключительно полицейские функции по наведению порядка на оккупированных территориях. Но в последнее время среди наемников начала распространяться информация о непосредственном участии в боевых действиях против украинской армии. Это значительно снизило боевой дух сирийцев.

Недавно в военную базу Хмеймим из России прибыло более 30 боевиков, получивших ранения в боях против защитников Украины. Это негативно отразилось на морально-психологическом состоянии других наемников и привело к отказу части из них участвовать в боевых действиях.

Среди сирийских боевиков даже были зафиксированы случаи нанесения себе увечий. Часть наемников рассматривают отправку в Россию и Беларусь как шанс дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС.

Ранее Фокус сообщал, что Путин и Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса.

Военная разведка Великобритании сообщила, что Россия может планировать в Украине применение биологического оружия под чужим флагом.