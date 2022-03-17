"Тактическая пауза": РФ затягивает мирные переговоры, чтобы перегруппироваться и активизировать наступление

По мнению западных аналитиков, мирные переговоры для Кремля — не более чем уловка, чтобы выиграть время, укрепиться на занятых позициях и наладить снабжение.

В среду российские конвои танков и прочей военной техники выезжали из оккупированной грузинской территории Южной Осетии в направлении Украины. Снятые с разных ракурсов и выложенные в соцсетях видео, очевидно, указывают на то, что после трех недель тяжелых боев Россия пытается усилить свой контингент. Об этом сообщает FT.

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Некоторые считают это свидетельством того, что продвижение российской армии застопорилось и идет не по плану.

Генерал Дэвид Петреус, архитектор военной операции США в Ираке 2007–2008 годов, еще до начала вторжения российских войск говорил, что России не хватает сил для борьбы с украинской армией, которая готовилась к партизанской войне. Сегодня же в полный рост встает вопрос о том, есть ли РФ достаточно войск, чтобы захватить новые территории.

На этой неделе представители МО Великобритании заявили, что России все больше требуются дополнительные войска, чтобы восполнить свои потери личного состава. Для этой цели проводится переброска войск Восточного военного округа, Тихоокеанского флота, войск, дислоцированных в Армении, наемников из ЧВК, сирийцев и других.

[ + – ] Труп российского военнослужащего лежит возле уничтоженного танка под Харьковом.

Недостаток живой силы

По оценкам США, с начала масштабной войны в Украине уже погибли 6 тыс. российских военных. Командование ВСУ заявляет, что эта цифра вдвое выше. В свою очередь, Кремль 2 марта впервые признал, что у РФ погибло 498 человек. По статистике, в войнах раненых, как правило, в несколько раз больше, чем погибших.

Какими бы ни были реальны цифры, первоначальный российский контингент — порядка 200 тыс. личного состава — не смог должным образом поддерживать линии снабжения, взять в окружение и впоследствии захватить крупные украинские города.

"Войскам РФ катастрофически не хватает живой силы, — считает Джек Уотлинг из британского Королевского института оборонных исследований. — Они продвинулись по нескольким направлениям и рассредоточили свои силы. Если бы они действовали в высоком темпе и смогли бы выполнить поставленные задачи, в этом был бы смысл. Однако из-за недостаточной мотивации российским военным удалось закрепиться лишь на некоторых городских позициях после боев, и в каждом из таких районов им не хватает военных, чтобы штурмом взять города".

Вместо этого российские войска прибегают к тактике артобстрелов крупных населенных пунктов, таких как Харьков и Мариуполь.

По мнению Криса Доннелли, советника НАТО по вопросам военной тактики СССР и РФ, недостаток кадров — давняя проблема российской армии.

Военным планировщикам из РФ, объясняет Доннелли, хорошо известны сложности, связанные с использованием призывной армии, в частности, низкая мотивация.

Цинковые гробы с нерусскими

[ + – ] Сирийские боевики.

Широкое применение артиллерии и технологий автоматизации, например таких процессов, как загрузка танковых снарядов, были призваны уменьшить зависимость от личного состава.

"Россия годами пытались в некотором смысле выстроить армию без солдат. Во многом потому, что они понимали уязвимость своих войск", — объясняет Доннелли, добавляя, что в ходе военной кампании в Украине такой просчет стал очевиден.

По мнению аналитиков, войска РФ, которые перебрасывают из Восточного военного округа, как правило, действуют с меньшей эффективностью, чем более подготовленные части из Западного округа.

Иностранные наемники, например 16 тыс. сирийцев — тоже недостаточно эффективное решение.

Боевики из Африки или те, которые привыкли к сражениям в пустынях Ближнего Востока, могут оказаться не столь эффективными в Украине.

По мнению Уотлинга, они не знакомы с местностью и недостаточно мотивированы.

Здесь имеет место циничный политических трюк, объясняет Уотлинг, Путин сможет избежать лишнего осуждения со стороны российской общественности, если обратно из Украины будут приходить цинковые гробы не с русскими, а с людьми других национальностей.

Тактическая пауза

В то же время, некоторые аналитики говорят, что логистические сложности — известная проблема захватнических армий.

Энтони Кинг, заведующий кафедрой военных исследований в университете Уорика, допускает, что РФ затягивает так называемые мирные переговоры с тем, чтобы выиграть для себя время — перегруппировать войска и активизировать наступление. По его словам, "сейчас это похоже на тактическую паузу", которую берет командование, чтобы позволит своим силам перегруппироваться, укрепиться и наладить логистику.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска в массовом порядке дезертируют и отказываются воевать с украинцами. Только за сутки украинские военнослужащие уничтожили 10 единиц российской авиации.

Ранее Фокус сообщал, что выжившие в украинской войне солдаты пытаются избежать гибели и преднамеренно ранят себя, чтобы оказаться в госпитале. Чтобы сымитировать огнестрельное ранение со стороны ВСУ, они ищут "украинские" патроны калибра 7,62, о чем стало известно из перехваченного разговора оккупанта с его матерью.