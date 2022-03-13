Подоляк рассказал о грядущей встрече Путина и Зеленского, озвучив условия Украины

Украина на переговорах прежде всего будет требовать отвода войск и прекращения огня.

Украина по максимуму работает над тем, чтобы состоялась встреча главы государства Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Ее можно ожидать в обозримом будущем, хотя это не день-два-три, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

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"Я думаю, что нам уже не так долго к этому идти. Я не готов сказать, что эта встреча может состояться в ближайшее время. День, два, три – нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее. Потому что мы за каждую жизнь людей. Мы хотим, чтобы их не убивали, чтобы не рушили нашу инфраструктуру", — сообщил Подоляк.

Он добавил, что сейчас руководство страны занимается поиском места проведения встречи с точки зрения гарантий безопасности и наработки пакета договоренностей. Они будут иметь исключительно важные для Украины позиции.

"Когда они будут наработаны, согласованы предварительно, тогда президенты смогут встретиться и проработать уже конечные положения мирного договора", — отметил советник главы ОП.

По его словам, мы не подпишем никаких неэффективных и невыгодных для страны договоров о мире, а Москва уже выразила готовность к президентским переговорам.

Также Подоляк уточнил в Twitter, что конкретных результатов относительно переговоров можно ожидать "буквально в считанные дни". Требования Украины жесткие и касаются они — отвода войск, прекращения огня.

"Мы принципиально не уступим ни в каких позициях. Россия уже это понимает. Россия начинает конструктивно разговаривать. Я думаю, что на конкретные результаты мы выйдем буквально в считанные дни", — сообщил чиновник.

Напомним, в Кремле не исключают возможности проведения переговоров между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.