Подоляк розповів про майбутню зустріч Путіна та Зеленського, озвучивши умови України

Україна на переговорах насамперед вимагатиме відведення військ та припинення вогню.

Україна максимально працює над тим, щоб відбулася зустріч глави держави Володимира Зеленського та голови Кремля Володимира Путіна. Її можна очікувати в найближчому майбутньому, хоча це не день-два-три, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Я думаю, що нам уже не так довго йти до цього. Я не готовий сказати, що ця зустріч може відбутися найближчим часом. День, два, три – ні. Якийсь час ще займе, але намагатимемося, щоб це було якнайшвидше. Тому що ми за кожне життя людей. Ми хочемо, щоб їх не вбивали, щоб не руйнували нашу інфраструктуру", — повідомив Подоляк.

Він додав, що наразі керівництво країни займається пошуком місця проведення зустрічі з погляду гарантій безпеки та напрацювання пакету домовленостей. Вони матимуть лише важливі для України позиції.

"Коли вони будуть напрацьовані, узгоджені заздалегідь, тоді президенти зможуть зустрітися і опрацювати кінцеві положення мирного договору", — зазначив радник голови ОП.

За його словами, ми не підпишемо жодних неефективних та невигідних для країни договорів про мир, а Москва вже висловила готовність до президентських переговорів.

Також Подоляк уточнив у Twitter, що конкретних результатів щодо переговорів можна очікувати "буквально за лічені дні". Вимоги України жорсткі та стосуються вони — відведення військ, припинення вогню.

"Ми принципово не поступимося ні в яких позиціях. Росія вже це розуміє. Росія починає конструктивно розмовляти. Я думаю, що на конкретні результати ми вийдемо буквально за лічені дні", — повідомив чиновник.

Нагадаємо, у Кремлі не виключають можливості проведення переговорів між президентами Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.