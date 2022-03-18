РФ не допустить, щоб Україна отримувала радянські зенітно-ракетні системи С-300, — Лавров

За словами глави МЗС РФ, російські війська знищуватимуть будь-які військові вантажі, які прибувають на територію України.

Росія не допустить, щоб Україна за умов повномасштабного вторгнення отримувала радянські зенітно-ракетні системи С-300. Такі погрози в інтерв'ю Russia Today озвучив голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Лавров нагадав, що озброєння знаходиться у західних країнах відповідно до "міжурядових угод і контрактів", які забороняють постачати комплекси третім державам.

Більше того, глава російського МЗС пригрозив, що Росія знищуватиме будь-які вантажі з військовою допомогою, які прибувають в Україну.

"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що будь-які вантажі, які заїжджатимуть на територію України, які ми вважатимемо, перевозять зброю, стануть законною ціллю. Це абсолютно зрозуміло", — продовжив Лавров в інтерв'ю Russia Today.

У спілкуванні із журналістами головний дипломат РФ вкотре порушив тему про функціонування "біолабораторій США" у нашій країні. За його словами, у розпорядженні Москви є "документи з підписами українських офіційних осіб" про створення таких відомств.

"Україна, можливо, це найбільший проєкт з погляду Пентагону, який і розпоряджається діяльністю цих лабораторій", — продовжив Лавров і додав, що кілька американських біолабораторій також працюють в інших країнах колишнього Радянського Союзу.

Також глава МЗС РФ прокоментував можливу зустріч президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського щодо врегулювання повномасштабної війни. Як стверджує Лавров, на сьогоднішній день немає жодних перешкод для проведення переговорів і Москва розраховує на підписання договору, деталі якого зараз обговорюють переговорники від Києва та Москви.

Під час інтерв'ю дипломат також звинуватив Зеленського в тому, що президент України хоче "підштовхнути Джо Байдена у бік більш конфронтаційного підходу" стосовно Росії.

"Зеленський також розуміє, що є і менш відповідальні (американські — ред.) політики, які розпалюють українське лобі, які керуються русофобськими сентиментами, зокрема вони є в Конгресі США. Як ви знаєте, вони періодично ухвалюють резолюцію, яка засуджує та загрожує РФ. Мені здається, Зеленський розраховує, що вони підштовхнуть президента у бік більш конфронтаційного підходу", — продовжив Лавров.

Підсумовуючи, російський дипломат заявив, що санкції, введені проти РФ через повномасштабне вторгнення в Україну, "тільки зміцнюють росіян".

"Як сказав президент Путін, ми є чемпіоном за кількістю санкцій, які були введені щодо РФ. Понад п'ять тисяч індивідуальних заходів. Це практично вдвічі більше, ніж кількість санкцій, введених проти КНДР та Ірану", — резюмував Лавров в інтерв'ю RT.

Зазначимо, 17 березня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав умову для припинення війни в Україні. У Кремлі, за його словами, розраховують, що українська влада не затягуватиме переговорний процес і підпише підсумкову угоду з Москвою.

Також 17 березня в Офісі президента України розповідали, коли може бути підписано мирну угоду з Росією.