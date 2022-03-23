Сирийцы не хотят ехать воевать против Украины на стороне РФ, — ГУР

По информации украинских разведчиков, большинство сирийских военных не готовы рисковать своей жизнью ради призрачного денежного довольствия.

России не удается привлечь сирийских боевиков для участия в войне в Украине на своей стороне. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

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"22 марта состоялась встреча между командующим 8-й бригадой в южной сирийской провинции Дера полковником Насимом Абу Ирра и генералом вооруженных сил РФ Александром Журавлевым (выполняет функции командующего российской группировкой в ​​южных провинциях Сирии). Во время встречи российский генерал потребовал сформировать и предоставить список имен и личной информации боевиков из подразделений Абу Ирра и Сил обороны Сирии, которые готовы к участию в войне против Украины. Сирийский полковник не дал четкого ответа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня предварительные обещания властей Сирии о системных поставках наемников для армии РФ не выполняются. Это объясняется высокими потерями россиян в боях в Украине.

"Большинство сирийских военных не готовы рисковать своей жизнью ради призрачного денежного довольствия", — сообщает ГУР.

По информации украинской разведки, российские оперативники прилагают усилия, чтобы договориться о вербовке наемников из состава 16 бригады Сирийской Арабской Республики.

Отметим, что россиянам на данный момент не удалось привлечь и белорусских военных для участия в оккупации Украины.

Ранее Фокус сообщал, что военные Беларуси хотят сдаться в плен сразу после пересечения границы Украины. На одной из аудиозаписей белорусские военные говорят, что намерены прекратить выполнять приказы командования сразу после перехода украинской границы.

В Беларуси также проходит антивоенный флешмоб. Жители Беларуси расклеивают листовки с призывом к согражданам не идти воевать против Украины.