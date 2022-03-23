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Военный Фокус Российско-украинская война

Сирийцы не хотят ехать воевать против Украины на стороне РФ, — ГУР

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сирийцы, боевики
Сирийцы не хотят ехать воевать против Украины на стороне РФ

По информации украинских разведчиков, большинство сирийских военных не готовы рисковать своей жизнью ради призрачного денежного довольствия.

России не удается привлечь сирийских боевиков для участия в войне в Украине на своей стороне. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"22 марта состоялась встреча между командующим 8-й бригадой в южной сирийской провинции Дера полковником Насимом Абу Ирра и генералом вооруженных сил РФ Александром Журавлевым (выполняет функции командующего российской группировкой в ​​южных провинциях Сирии). Во время встречи российский генерал потребовал сформировать и предоставить список имен и личной информации боевиков из подразделений Абу Ирра и Сил обороны Сирии, которые готовы к участию в войне против Украины. Сирийский полковник не дал четкого ответа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня предварительные обещания властей Сирии о системных поставках наемников для армии РФ не выполняются. Это объясняется высокими потерями россиян в боях в Украине.

"Большинство сирийских военных не готовы рисковать своей жизнью ради призрачного денежного довольствия", — сообщает ГУР.

По информации украинской разведки, российские оперативники прилагают усилия, чтобы договориться о вербовке наемников из состава 16 бригады Сирийской Арабской Республики.

Отметим, что россиянам на данный момент не удалось привлечь и белорусских военных для участия в оккупации Украины.

Ранее Фокус сообщал, что военные Беларуси хотят сдаться в плен сразу после пересечения границы Украины. На одной из аудиозаписей белорусские военные говорят, что намерены прекратить выполнять приказы командования сразу после перехода украинской границы.

В Беларуси также проходит антивоенный флешмоб. Жители Беларуси расклеивают листовки с призывом к согражданам не идти воевать против Украины.