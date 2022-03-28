Бои за Украину: контрнаступление ВСУ по трем фронтам и угрожающая ситуация в ООС (карты)
Украинские военные фактически полностью выбили ВС РФ из Николаевской области. При этом в Изюме ситуация остается тяжелой.
За минувшие несколько дней украинские военные пошли в контрнаступление сразу в нескольких направлениях. Фокус собрал последние события на фронтах.
По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, следующие две недели будут иметь высокое влияние на ход войны. Он прогнозирует сообщения в СМИ как побед на отдельных участках, так и тяжелых новостей из зоны ООС.
Арестович выделил два варианта развития событий:
- позитивный — бойцы держат Мариуполь, зона ООС не в окружении
- негативный — захват Мариуполя и окружение группировки в зоне ООС
По мнению самого советника главы ОП, события будут "где-то посередине".
Киевское направление
Украинские военные смогли отвоевать сразу несколько населенных пунктов, однако и враг также имел определенный успех. В частности, несколько дней россияне "проверяли" Славутич. По словам мэра города Юрия Фомичева, сейчас российские военные покинули город. Населенный пункт находится под контролем Украины. Также Фомичев отметил, что никакого сотрудничества с ВС РФ нет.
В сводке Генштаба указывается, что российская армия пытается прорвать оборону с северо-запада и востока Киева, чтобы взять под контроль основные трассы и населенные пункты.
За минувшую неделю ВСУ освободили Макаров и Лукьяновку.
Северо-восточное направление
В контрнаступление украинские военные пошли и в Сумской вместе с Харьковской областях. Бойцы ВСУ совместно с другими силовыми структурами смогли полностью зачистить Малую Рогань под Харьковом и Гусаровку. Продолжается зачистка в Ольховке. Вместе с тем ВС РФ смогли продвинуться в направлении Изюма.
Сумская область. ВСУ освбодили Тростянец и Боромлю
Украинская армия освободила Тростянец и Боромлю. Однако на данный момент многие локации в Тростянце остаются заминированными, в том числе больница.
Местные власти отмечают в Тростянце проблемы со связью, поэтому гуманитарную помощь будут раздавать, оповещая людей через громкоговорители.
Харьковщина. ВСУ зачищают Ольховку
В ходе боев украинские военные освободили несколько населенных пунктов. 27 марта ВСУ полностью зачистили Малую Рогань и Гусаровку. Продолжается зачистка в Ольховке.
В ходе боев за Гусаровку украинские военные выбили 2 БТГ врага с подразделениями спецназа РФ. Было уничтожено около 60 единиц техники врага. Потери в живой силе, как сообщили в ВСУ, свыше 100 человек. Также в качестве трофея военные захватили тяжелую огнеметную установку ТОС-1.
Населенный пункт находится практически возле Донецкой области. Ныне российские войска имеют успех в продвижении в сторону Изюма.
Малая Рогань также возвращена под контроль Украины. Украинские военные прошли село дальше, в сторону Ольховки.
Бои за Изюм. Горячая точка на Харьковщине
Одна из самых горячих точек Харьковской области по-прежнему Изюм. По словам Арестовича, врагу удалось прорваться со стороны Каменки. По данным Генштаба там, продолжаются оборонные бои — наряду с Топольским и Сухой Камянкой.
Австрийский военный аналитик Том Купер считает, что судьба войны будет решаться в треугольнике Изюм – Угледар – Запорожье.
Контратака ВСУ под Гусаровкой дает 92-й бригаде ВСУ оперативный вес, ставя под угрозу северный фланг российского наступления.
"Мы даже бровью не успеем повести, еще даже волосы у врагов не встанут дыбом, как украинцы смогут запустить масштабное наступление через реку Донец и дальше на юг", — считает Купер.
Центр и Юг. Украинские войска наступают
На южном направлении украинские военные также проводили наступательные действия. Несколько населенных пунктов было освобождено в Херсонской и Запорожской областях.
Херсонщина
Украинские военные в ночь на 26 марта ВС РФ освободили Посад-Покровское и Снигиревку. ВСУ вплотную подходят к Чернобаевке, где уже свыше 10 раз был нанесен удар по позициям врага, а также к самому Херсону.
Фактически украинские военные полностью освободили Николаевскую область от вражеских захватчиков. Бои ведутся в Херсонской области.
В Запорожской области освобождают села
В Запорожской области бойцы территориальной обороны провели наступление и освободили село Малиновка Пологовского района, об этом сообщил глава местной общины Владимир Шиш.
Также бойцы теробороны вместе с другими подразделениями освободили село Полтавка, что восточнее Гуляйполя.
Российские войска пытаются наступать в сторону Запорожья, однако силы обороны отражают атаки. Как заявил секретарь горсовета Анатолий Куртев, минувшей ночью в направлении Запорожья шли бои. Противник понес следующие потери:
- 71 убитых
- 13 раненых
- 4 БТР
- 2 миномета
- 2 машины
- 2 БМП
- 1 ББМ
Отмечается низкий боевой дух ВС РФ. У них также проблемы с довольствием.
В конечном счете карта боевых действий и территорий, которые ВСУ отвоевали, выглядит так: