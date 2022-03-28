Бои за Украину: контрнаступление ВСУ по трем фронтам и угрожающая ситуация в ООС (карты)

Украинские военные фактически полностью выбили ВС РФ из Николаевской области. При этом в Изюме ситуация остается тяжелой.

За минувшие несколько дней украинские военные пошли в контрнаступление сразу в нескольких направлениях. Фокус собрал последние события на фронтах.

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По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, следующие две недели будут иметь высокое влияние на ход войны. Он прогнозирует сообщения в СМИ как побед на отдельных участках, так и тяжелых новостей из зоны ООС.

[ + – ] Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на фронте

Арестович выделил два варианта развития событий:

позитивный — бойцы держат Мариуполь, зона ООС не в окружении

негативный — захват Мариуполя и окружение группировки в зоне ООС

По мнению самого советника главы ОП, события будут "где-то посередине".

Киевское направление

Украинские военные смогли отвоевать сразу несколько населенных пунктов, однако и враг также имел определенный успех. В частности, несколько дней россияне "проверяли" Славутич. По словам мэра города Юрия Фомичева, сейчас российские военные покинули город. Населенный пункт находится под контролем Украины. Также Фомичев отметил, что никакого сотрудничества с ВС РФ нет.

[ + – ] Ситуация вокруг Киева. В радиусе 25 км вокруг столицы ВС РФ нет

В сводке Генштаба указывается, что российская армия пытается прорвать оборону с северо-запада и востока Киева, чтобы взять под контроль основные трассы и населенные пункты.

За минувшую неделю ВСУ освободили Макаров и Лукьяновку.

Северо-восточное направление

В контрнаступление украинские военные пошли и в Сумской вместе с Харьковской областях. Бойцы ВСУ совместно с другими силовыми структурами смогли полностью зачистить Малую Рогань под Харьковом и Гусаровку. Продолжается зачистка в Ольховке. Вместе с тем ВС РФ смогли продвинуться в направлении Изюма.

Сумская область. ВСУ освбодили Тростянец и Боромлю

Украинская армия освободила Тростянец и Боромлю. Однако на данный момент многие локации в Тростянце остаются заминированными, в том числе больница.

[ + – ] Стела на въезде в Тростянец

Местные власти отмечают в Тростянце проблемы со связью, поэтому гуманитарную помощь будут раздавать, оповещая людей через громкоговорители.

Харьковщина. ВСУ зачищают Ольховку

В ходе боев украинские военные освободили несколько населенных пунктов. 27 марта ВСУ полностью зачистили Малую Рогань и Гусаровку. Продолжается зачистка в Ольховке.

В ходе боев за Гусаровку украинские военные выбили 2 БТГ врага с подразделениями спецназа РФ. Было уничтожено около 60 единиц техники врага. Потери в живой силе, как сообщили в ВСУ, свыше 100 человек. Также в качестве трофея военные захватили тяжелую огнеметную установку ТОС-1.

[ + – ] Уничтоженный БТР-82А

Населенный пункт находится практически возле Донецкой области. Ныне российские войска имеют успех в продвижении в сторону Изюма.

[ + – ] Гусаровка находится между двумя важными городами — Изюм и Славянск

Малая Рогань также возвращена под контроль Украины. Украинские военные прошли село дальше, в сторону Ольховки.

[ + – ] Малая Рогань и выше Ольховка

Бои за Изюм. Горячая точка на Харьковщине

Одна из самых горячих точек Харьковской области по-прежнему Изюм. По словам Арестовича, врагу удалось прорваться со стороны Каменки. По данным Генштаба там, продолжаются оборонные бои — наряду с Топольским и Сухой Камянкой.

[ + – ] Миной отмечено, где ведутся бои

Австрийский военный аналитик Том Купер считает, что судьба войны будет решаться в треугольнике Изюм – Угледар – Запорожье.

Контратака ВСУ под Гусаровкой дает 92-й бригаде ВСУ оперативный вес, ставя под угрозу северный фланг российского наступления.

[ + – ] Оккупанты могут выйти к Краматорску, а подразделения ВСУ зашли к россиянам в тыл (синие стрелки — ВСУ, красные — ВС РФ)

"Мы даже бровью не успеем повести, еще даже волосы у врагов не встанут дыбом, как украинцы смогут запустить масштабное наступление через реку Донец и дальше на юг", — считает Купер.

Центр и Юг. Украинские войска наступают

На южном направлении украинские военные также проводили наступательные действия. Несколько населенных пунктов было освобождено в Херсонской и Запорожской областях.

Херсонщина

Украинские военные в ночь на 26 марта ВС РФ освободили Посад-Покровское и Снигиревку. ВСУ вплотную подходят к Чернобаевке, где уже свыше 10 раз был нанесен удар по позициям врага, а также к самому Херсону.

[ + – ] Карта продвижения ВСУ к Херсону

Фактически украинские военные полностью освободили Николаевскую область от вражеских захватчиков. Бои ведутся в Херсонской области.

В Запорожской области освобождают села

В Запорожской области бойцы территориальной обороны провели наступление и освободили село Малиновка Пологовского района, об этом сообщил глава местной общины Владимир Шиш.

[ + – ] Малиновка

Также бойцы теробороны вместе с другими подразделениями освободили село Полтавка, что восточнее Гуляйполя.

[ + – ] Полтавка на карте

Российские войска пытаются наступать в сторону Запорожья, однако силы обороны отражают атаки. Как заявил секретарь горсовета Анатолий Куртев, минувшей ночью в направлении Запорожья шли бои. Противник понес следующие потери:

71 убитых

13 раненых

4 БТР

2 миномета

2 машины

2 БМП

1 ББМ

Отмечается низкий боевой дух ВС РФ. У них также проблемы с довольствием.

В конечном счете карта боевых действий и территорий, которые ВСУ отвоевали, выглядит так: