Освобождение Украины от ВС РФ: какие населенные пункты отбили 25 марта

Украинским защитникам удалось вытеснить врага из населенных пунктов в Киевской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Запорожской областях.

Война в Украине 25 марта прошла с тяжелыми боями, в ходе которых Вооруженные силы страны освободили от российcких войск несколько городов и сел. Фокус собрал все, что известно об успехах защитников на настоящий момент.

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В Киевской области украинские военные в результате контрнаступления выбили врага из села Ясногородка, об этом заявил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил на своем Telegram-канале. По его словам, оккупанты были уничтожены.

Как сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, днем 25 марта ВСУ освободили села Ольховку и Малую Рогань, расположенные в окрестностях Харькова. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в Facebook подтвердил, что военные зачистили Малую Рогань от оккупантов.

В Сумской области ВСУ вытесняют противника из города Тростянец, о чем в Facebook сообщил городской глава Юрий Бова. По его словам, российские военнослужащие убегают на угнанных автомобилях и скутерах.

ВСУ также провели контратаку в Херсонской области. Мэр Апостолово Андрей Оса написал в своем Facebook о том защитники усилили оборону района и взяли под контроль село Нововронцовка, однако позже изменил пост и убрал упоминание этого населенного пункта.

[ + – ] Пост Андрея Осы Фото: Скриншот

По информации канадского журналиста Майкла Маккея, в ночь на 26 марта российские войска только частично контролировали Херсон. В пятницу ВСУ в 11-й раз обстреляли аэропорт в Чернобаевке, а также вытеснили противника из бассейна Южного Буга и Николаевской области.

[ + – ] Карта военной ситуации в Херсонской области от Майкла Маккея Фото: Twitter

В Запорожской области бойцы территориальной обороны провели наступление и освободили село Малиновка Пологовского района, об этом сообщил глава местной общины Владимир Шиш, передает Telegram-канал Запорожской областной военной администрации. По его словам, из пяти крупных сел, входящих в состав общины, три села полностью оккупированы вражескими войсками, однако защитники Украины проводят зачистку.

"Ситуация в общине критическая. Окупанты поставили кругом блокпосты и не пускают никого в деревни. Как следствие есть гуманитарные проблемы – с поставкой пищи, воды, лекарств, хлеба, инсулина", — пишет Запорожская ОВА.

Ранее Пентагон заявил, что войска РФ потеряли полный контроль над Херсоном и ведут бои с ВСУ внутри города. Как считают в США, успешное контрнаступление украинских войск сильно ударит по российскому командованию, ведь ВС РФ станет сложнее пробиваться к Николаеву.