Звільнення України від ЗС РФ: які населені пункти відбили 25 березня
Українським захисникам вдалося витіснити ворога із населених пунктів у Київській, Харківській, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях.
Війна в Україні 25 березня пройшла з важкими боями, під час яких Збройні сили країни звільнили від російських військ кілька міст та сіл. Фокус зібрав усе, що відомо про успіхи захисників зараз.
На Київщині українські військові внаслідок контрнаступу вибили ворога з села Ясногородка, про це заявив представник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив на своєму Telegram-каналі. За його словами, окупантів було знищено.
Як повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, вдень 25 березня ЗСУ звільнили села Вільхівку та Малу Рогань, розташовані на околицях Харкова. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник у Facebook підтвердив, що військові зачистили Малу Рогань від окупантів.
На Сумщині ЗСУ витісняють супротивника з міста Тростянець, про що у Facebook повідомив міський голова Юрій Бова. За його словами, російські військовослужбовці тікають на викрадених автомобілях та скутерах.
ВСУ також провели контратаку на Херсонщині. Мер Апостолово Андрій Оса написав у своєму Facebook про те, що захисники посилили оборону району та взяли під контроль село Нововронцівка, проте пізніше змінив посаду та прибрав згадку про цей населений пункт.
За інформацією канадського журналіста Майкла Маккея, у ніч на 26 березня російські війська лише частково контролювали Херсон. У п'ятницю ЗСУ 11-го разу обстріляли аеропорт у Чорнобаївці, а також витіснили супротивника з басейну Південного Бугу та Миколаївської області.
У Запорізькій області бійці територіальної оборони провели наступ та звільнили село Малинівка Пологівського району, про це повідомив голова місцевої громади Володимир Шиш, передає Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації. За його словами, із п'яти великих сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами, проте захисники України проводять зачистку.
"Ситуація в громаді критична. Окупанти поставили навколо блокпости і не пускають нікого в села. Як наслідок є гуманітарні проблеми – з постачанням їжі, води, ліків, хліба, інсуліну", — пише Запорізька ОВА.
Раніше Пентагон заявив, що війська РФ втратили повний контроль над Херсоном і ведуть бої з ЗСУ всередині міста. Як вважають у США, успішний контрнаступ українських військ сильно вдарить по російському командуванню, адже ЗС РФ буде складніше пробиватися до Миколаєва.