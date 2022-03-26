Звільнення України від ЗС РФ: які населені пункти відбили 25 березня

Українським захисникам вдалося витіснити ворога із населених пунктів у Київській, Харківській, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях.

Війна в Україні 25 березня пройшла з важкими боями, під час яких Збройні сили країни звільнили від російських військ кілька міст та сіл. Фокус зібрав усе, що відомо про успіхи захисників зараз.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На Київщині українські військові внаслідок контрнаступу вибили ворога з села Ясногородка, про це заявив представник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив на своєму Telegram-каналі. За його словами, окупантів було знищено.

Як повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, вдень 25 березня ЗСУ звільнили села Вільхівку та Малу Рогань, розташовані на околицях Харкова. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник у Facebook підтвердив, що військові зачистили Малу Рогань від окупантів.

На Сумщині ЗСУ витісняють супротивника з міста Тростянець, про що у Facebook повідомив міський голова Юрій Бова. За його словами, російські військовослужбовці тікають на викрадених автомобілях та скутерах.

ВСУ також провели контратаку на Херсонщині. Мер Апостолово Андрій Оса написав у своєму Facebook про те, що захисники посилили оборону району та взяли під контроль село Нововронцівка, проте пізніше змінив посаду та прибрав згадку про цей населений пункт.

[ + – ] Пост Андрія Оси Фото: Скриншот

За інформацією канадського журналіста Майкла Маккея, у ніч на 26 березня російські війська лише частково контролювали Херсон. У п'ятницю ЗСУ 11-го разу обстріляли аеропорт у Чорнобаївці, а також витіснили супротивника з басейну Південного Бугу та Миколаївської області.

[ + – ] Карта військової ситуації на Херсонщині від Майкла Маккея Фото: Twitter

У Запорізькій області бійці територіальної оборони провели наступ та звільнили село Малинівка Пологівського району, про це повідомив голова місцевої громади Володимир Шиш, передає Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації. За його словами, із п'яти великих сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами, проте захисники України проводять зачистку.

"Ситуація в громаді критична. Окупанти поставили навколо блокпости і не пускають нікого в села. Як наслідок є гуманітарні проблеми – з постачанням їжі, води, ліків, хліба, інсуліну", — пише Запорізька ОВА.

Раніше Пентагон заявив, що війська РФ втратили повний контроль над Херсоном і ведуть бої з ЗСУ всередині міста. Як вважають у США, успішний контрнаступ українських військ сильно вдарить по російському командуванню, адже ЗС РФ буде складніше пробиватися до Миколаєва.