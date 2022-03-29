Російські війська обстріляли будинки під Києвом: загинуло п'ять мирних жителів (фото, відео)

Противник 28 березня завдав ударів із "Градів" та мінометів по Бучанському району Київської області.

Збройні сили РФ у понеділок, 28 березня, обстріляли житлові будинки в Бучанському районі Київської області, внаслідок чого загинуло п'ятеро мирних жителів, ще четверо поранені. Про це у своєму Facebook повідомив начальник Національної поліції регіону Андрій Нєбитов.

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За словами правоохоронця, противник використав реактивну систему залпового вогню "Град" та міномети для атаки в Бучанському районі. Пошкодження завдано 34 будинкам, також зруйновано об'єкти інфраструктури.

"Війна армії агресора з українцями та їхніми будинками продовжується..." — констатував Нєбитов.

Також поліцейський показав фотографії та відео з місць обстрілу.

Тим часом учора, 28 березня, мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин повідомив, що Збройні Сили України звільнили місто від російських військ. За його словами, українські військові закріплюються на нових позиціях і готуватимуться до наступу на Бучу, Гостомель та Ворзель.

Також Фокус писав, що 29 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив про успішне виконання першого етапу війни проти України й тепер, як стверджує чиновник, російські війська сконцентруються на захопленні території Донецької та Луганської областей.