Схід і Південь — проміжні цілі перед другою спробою РФ захопити всю Україну, — Міноборони

За словами заступниці міністра Ганни Маляр, підрозділи російської армії, які брали участь у боях під Києвом, незабаром можуть знову зайти на територію України.

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Проміжними стратегічними цілями ЗС РФ є захоплення південних і східних областей України. Про це в ефірі національного марафону заявила заступниця голови Міністерства оборони Ганна Маляр.

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За її словами, Росія може спробувати захопити всю територію України, але її стратегічними цілями на сьогоднішній день залишаються Схід і Південь.

"Тому що вперше вони це робили в 2014 році. Тому Південь являє для ворога, як і Схід, стратегічний інтерес, це зрозуміло. І на сьогодні справді це дуже складна ситуація, тут нічого приховувати", — попередила Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Заступниця голови Міноборони також зазначила, що розмінування деокупованих територій України є досить тривалим процесом. У зв'язку з цим Маляр закликала громадян набратися терпіння, перш ніж повертатися до своїх будинків. За словами заступниці міністра оборони, після деокупації деяких регіонів зафіксовано випадки, коли мирні жителі з необережності чи незнання підривалися на мінах.

"Російські війська залишили після себе дуже багато мін, якщо говорити про Київську область — це просто жахлива картина", — додала Маляр.

Заступниця голови Міноборони також не заперечила, що підрозділи ЗС РФ, які брали участь у бойових діях під Києвом, незабаром можуть бути знову задіяні на території нашої країни.

"ЗС РФ переходять з Білорусі в Росію не для того, щоб взагалі залишити територію України, а для того, щоб перегрупуватися, для того, щоб зміцнитися, їм потрібен відпочинок у технологічному розумінні та вони використовують цей момент для того, щоб набратися нових сил і якщо буде дозволяти їм бойова ситуація, тому що вони зараз орієнтуються тільки на неї, вже стратегічні плани у них фактично зруйновані, то вони, звичайно, реалізовуватимуть свої плани по всій Україні", — підсумувала Ганна Маляр, спілкуючись із журналістами в ефірі телемарафону.

Зазначимо, 12 квітня американський телеканал CNN попередив про пересування колони ЗС РФ у бік Донбасу.

Також повідомлялося, що Володимир Путін назвав головну "причину" повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України.