Восток и Юг — промежуточные цели перед второй попыткой РФ захватить всю Украину, — Минобороны

По словам замминистра Анны Маляр, подразделения российской армии, которые участвовали в боях под Киевом, в скором времени могут снова зайти на территорию Украины.

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Промежуточными стратегическими целями ВС РФ является захват южных и восточных областей Украины. Об этом в эфире национального марафона заявила замглавы Министерства обороны Анна Маляр.

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По ее словам, Россия может попытаться захватить всю территорию Украины, но ее стратегическими целями на сегодняшний день остаются Восток и Юг.

"Потому что в первый раз они это делали в 2014 году. Поэтому Юг представляет для врага, как и Восток, стратегический интерес, это понятно. И на сегодня действительно это очень сложная ситуация, здесь нечего скрывать", — предупредила Анна Маляр в эфире телемарафона.

Замглавы Минобороны также отметила, что разминирование деоккупированных территорий Украины является довольно длительным процессом. В связи с этим Маляр призвала граждан набраться терпения, прежде чем возвращаться в свои дома. По словам замминистра обороны, после деоккупации некоторых регионов зафиксированы случаи, когда мирные жители по неосторожности или незнанию подрывались на минах.

"Российские войска оставили после себя очень много мин, если говорить о Киевской области — это просто ужасная картина", — добавила Маляр.

Замглавы Минобороны также не исключила, что подразделения ВС РФ, которые участвовали в боевых действиях под Киевом, в скором времени могут быть снова задействованы на территории нашей страны.

"ВС РФ переходят из Беларуси в Россию не для того, чтобы вообще покинуть территорию Украины, а для того, чтобы перегруппироваться, для того чтобы укрепиться, им нужен отдых в технологическом понимании и они используют этот момент для того, чтобы набраться новых сил и если будет позволять им боевая ситуация, потому что они сейчас ориентируются только на нее, уже стратегические планы у них фактически разрушены, то они, конечно, будут реализовывать свои планы по всей Украине", — подытожила Анна Маляр, общаясь с журналистами в эфире телемарафона.

Отметим, 12 апреля американский телеканал CNN предупредил о передвижении колонны ВС РФ в сторону Донбасса.

Также сообщалось, что Владимир Путин назвал главную "причину" полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.