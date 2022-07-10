Подталкивают к дефолту: Германия блокирует выделение Украине 9 миллиардов евро, — СМИ

По данным итальянских СМИ, финансовые проблемы могут заставить Киев объявить дефолт по внешнему долгу уже осенью, когда придет время расплачиваться с кредиторами.

Германия блокирует пакет помощи в размере €9 млрд, который представляет собой основную форму поддержки Евросоюзом Украины, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

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Издание напоминает, что в конце июня предложение помочь Украине поддержали все лидеры стран-членов Евросоюза. Проект поддержки предусматривает предоставление Киеву практически беспроцентного кредита со сроком погашения 25 лет. Деньги намеревались привлечь за счет выпуска на рынок долговых обязательств, гарантированных европейскими государствами. Но Германия, самый крупный и солидный из гарантов этой формы еврооблигаций, ведет себя противоречиво: сначала дав согласие, теперь не хочет переходить к конкретным действиям.

По данным Corriere della Sera, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер недоволен тем, что Брюссель прибегает к схеме финансирования Украины за счет общеевропейского долга. Поэтому пока Германия одобрила только первый миллиардный транш, в рамках которого Киев должен получить деньги в течение июля.

"Между тем время идет, Киев заявляет, что ему нужна помощь в размере $5 млрд в месяц, и есть гипотеза, что Украина объявит дефолт по погашению внешнего долга в размере €900 млн в сентябре", — отмечает издание.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страны ЕС согласовали новый кредит для Украины в размере $9,5 млрд. По его словам, Киев нуждается в этих деньгах, так как в условиях войны у страны нет возможностей для финансирования госсектора.

Также сообщалось, что бюджетный орган Еврокомиссии блокирует новый кредит Украине на 1,5 млрд евро из-за опасений по поводу финансовой надежности. Представитель комиссии заявил, что ЕС должен убедиться в том, что он сможет покрыть убытки в случае дефолта в Украине. Поэтому комиссия ищет альтернативные решения, которые полагаются на государства-члены ЕС или Европейский инвестиционный банк, чтобы разделить часть дополнительных рисков, связанных с этим кредитом, добавил чиновник.