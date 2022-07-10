Підштовхують до дефолту: Німеччина блокує надання Україні 9 мільярдів євро, — ЗМІ

За даними італійських ЗМІ, фінансові проблеми можуть змусити Київ оголосити дефолт із зовнішнього боргу вже восени, коли настане час розплачуватися із кредиторами.

Німеччина блокує пакет допомоги в розмірі €9 млрд, який є основною формою підтримки Євросоюзом України, пише італійська газета Corriere della Sera.

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Видання нагадує, що наприкінці червня пропозицію допомогти Україні підтримали усі лідери країн-членів Євросоюзу. Проєкт підтримки передбачає надання Києву практично безвідсоткового кредиту зі строком погашення 25 років. Гроші мали намір залучити внаслідок випуску ринку боргових зобов'язань, гарантованих європейськими державами. Але Німеччина, найбільший із гарантів цієї форми єврооблігацій, поводиться суперечливо: спочатку давши згоду, тепер не хоче переходити до конкретних дій.

За даними Corriere della Sera, міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер незадоволений тим, що Брюссель вдається до схеми фінансування України коштом загальноєвропейського боргу. Тому поки Німеччина схвалила лише перший мільярдний транш, у межах якого Київ має отримати гроші протягом липня.

"Проте час іде, й Київ заявляє, що йому потрібна допомога у розмірі $5 млрд на місяць, і є гіпотеза, що Україна оголосить дефолт щодо погашення зовнішнього боргу в розмірі €900 млн у вересні", — зазначає видання.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що країни ЄС погодили новий кредит для України у розмірі $9,5 млрд. За його словами, Київ потребує цих грошей, оскільки в умовах війни країна не має можливостей для фінансування держсектора.

Також повідомлялося, що бюджетний орган Єврокомісії блокує новий кредит Україні на 1,5 млрд євро через побоювання щодо фінансової надійності. Представник комісії заявив, що ЄС має переконатися, що він зможе покрити збитки у разі дефолту в Україні. Тому комісія шукає альтернативні рішення, які покладаються на держави-члени ЄС або Європейський інвестиційний банк, щоб поділити частину додаткових ризиків, пов'язаних із цим кредитом, додав чиновник.