Єврокомісія блокує кредит Україні на 1,5 млрд євро, – ЗМІ

Бюджетний орган побоюється, що Київ не поверне гроші. Пов'язані з позикою ризики хочуть передати деяким країнам Євросоюзу та Європейському інвестиційному банку.

Бюджетний орган Єврокомісії (ЄК) блокує новий кредит Україні на 1,5 млрд євро через побоювання щодо фінансової надійності. Про це повідомили інформовані джерела агентства Bloomberg.

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Кредит запропонував Києву Європейський інвестиційний банк. Сума можливих збитків, які можуть не отримати, встановлюють зазвичай на рівні 9% загального обсягу. Але у цій справі бюджетні органи ЄК наполягають на підвищенні до 70%, кажуть співрозмовники.

Комісія висуває цю вимогу на випадок, якщо Україна не зможе повернути гроші. В ЄК розглядають варіант передачі частини ризиків деяким країнам Євросоюзу та Європейському інвестиційному банку, кажуть чиновники.

ЄС вимушено тимчасово знизив обсяг екстреного фінансування України, оскільки Німеччина заблокувала великий пакет допомоги майже на 9 млрд євро, нагадало агентство.

За даними Нацбанку, Україна за чотири місяці отримала $7,4 млрд для покриття дефіциту держбюджету від країн-партнерів та міжнародних фінорганізацій.

Фокус раніше писав про затвердження виділення Україні кредитного пакета у розмірі $9,5 млрд від країн Європейського Союзу. Польський прем'єр Матеуш Моравецький говорив, що Київ не може через війну з РФ фінансувати держсектор.

Президент Володимир Зеленський говорив, що повоєнна відбудова України — це не локальний проєкт, а завдання всього демократичного цивілізованого світу.