Еврокомиссия блокирует кредит Украине на 1,5 млрд евро, – СМИ

Бюджетный орган опасается, что Киев не вернет деньги. Связанные с займом риски хотят передать отдельным странам Евросоюза и Европейскому инвестиционному банку.

Бюджетный орган Еврокомиссии (ЕК) блокирует новый кредит Украине на 1,5 млрд евро из-за опасений по поводу финансовой надежности. Об этом сообщили информированные источники агентства Bloomberg.

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Кредит предложил Киеву Европейский инвестиционный банк. Сумма возможных убытков, которые могут не получить, устанавливают обычно на уровне 9% от общо объема. Но в данном деле бюджетные органы ЕК настаивают на повышении до 70%, говорят собеседники.

Комиссия выдвигает это требование на случай, если Украина не сможет вернуть деньги. В ЕК рассматривают вариант передачи части рисков отдельным странам Евросоюза и Европейскому инвестиционному банку, говорят чиновники.

ЕС вынужденно временно снизил объем экстренного финансирования Украины, поскольку Германия заблокировала крупный пакет помощи почти на 9 млрд евро, напомнило агентство.

По данным Нацбанка, Украина за четыре месяца получила $7,4 млрд для покрытия дефицита госбюджета от стран-партнеров и международных финорганизаций.

Фокус ранее писал об утверждении выделения Украине кредитного пакета в размере $9,5 млрд от стран Европейского Союза. Польский премьер Матеуш Моравецкий говорил, что Киев не может из-за войны с РФ финансировать госсектор.

Президент Владимир Зеленский говорил, что послевоенное восстановление Украины – это не локальный проект, а задание всего демократического цивилизованного мира.