Некоторые страны ЕС устали от войны и не готовы виделить Украине 9 млрд евро, — Минфин

Глава финансового ведомства Сергей Марченко считает, что в первые месяцы войны Европа была единой. Но сейчас наблюдаются разные мнения о том, как поддержать Украину.

Среди стран Европейского союза нет единого мнения по поводу выделения финансовой помощи Украине в размере 9 млрд евро. Не все европейские государства готовы поддержать Украину такой суммой, кроме того в ЕС замечается усталость от российско-украинской войны. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

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"Если вспомнить март или апрель, то сейчас отношение и желание поддержать нас совсем другое. Но ситуация в Украине всегда одинаковая. Это явный признак того, что Европейский Союз и мир вокруг Украины немного устали от этой войны. Я могу понять, что они страдают от цен на нефть и газ", — сказал Марченко.

По его словам, несмотря на то, что Украина продолжает получать оружие и военную помощь от партнеров, этого все равно не достаточно, чтобы победить или даже отбросить российскую армию из некоторых оккупированных украинских областей.

Марченко также отметил, что правительства европейских стран не готовы поддержать выделение Украине 9 млрд евро.

"В первые месяцы войны Европа была единой. Сейчас мы видим разные мнения о том, как поддержать Украину", — заявил Сергей Марченко.

Что будет с экономикой Украины, если она не вернет себе территории

Глава Минфина заявил, что украинские власти намерены вернуть себе все оккупированные Россией территории. По его словам, захваченные регионы важны для украинской экономики, потому что там много портов для экспорта товаров и плодородные земли.

"Но Украина умеет приспосабливаться, мы устойчивы. В этом месяце мы уже создаем мощности для экспорта более двух миллионов тонн сельскохозяйственной продукции по суше, а затем на Дунай. По сравнению с июлем 2021 года это ненамного меньше. Мы близки к уровням, необходимым для перенаправления нашего экспорта", — сказал он.

Напомним, 10 июня Corriere della Sera сообщали, что Германия блокирует выделение Украине 9 млрд евро. По информации журналистов финансовые проблемы могут заставить Киев объявить дефолт по внешнему долгу уже осенью, когда придет время расплачиваться с кредиторами.

Ранее, 24 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что страны ЕС согласовали новый кредит для Украины в размере $9,5 млрд. По его словам, блок пошел на такой шаг, потому что у Киева нет возможностей для финансирования госсектора в условиях войны.