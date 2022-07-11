Деякі країни ЄС втомилися від війни і не готові виділити Україні 9 млрд євро, — Мінфін

Глава фінансового відомства Сергій Марченко вважає, що в перші місяці війни Європа була єдиною. Але зараз спостерігаються різні думки щодо того, як підтримати Україну.

Серед країн Європейського союзу немає єдиної думки щодо виділення фінансової допомоги Україні в розмірі 9 млрд євро. Не всі європейські держави готові підтримати Україну такою сумою, крім того, в ЄС помічається втома від російсько-української війни. Про це розповів Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

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"Якщо згадати березень чи квітень, то зараз ставлення і бажання підтримати нас зовсім інше. Але ситуація в Україні завжди однакова. Це очевидна ознака того, що Європейський Союз і світ навколо України трохи втомилися від цієї війни. Я можу зрозуміти, що вони страждають від цін на нафту та газ", — сказав Марченко.

За його словами, незважаючи на те, що Україна продовжує отримувати зброю та військову допомогу від партнерів, цього все одно замало, щоб перемогти чи навіть відкинути російську армію з деяких окупованих українських областей.

Марченко також зазначив, що уряди європейських країн не готові підтримати виділення Україні 9 млрд євро.

"У перші місяці війни Європа була єдиною. Зараз ми бачимо різні думки щодо того, як підтримати Україну", — заявив Сергій Марченко.

Що буде з економікою України, якщо вона не поверне собі території

Глава Мінфіну заявив, що українська влада має намір повернути собі всі окуповані Росією території. За його словами, захоплені регіони є важливими для української економіки, тому що там багато портів для експорту товарів і родючі землі.

"Але Україна вміє пристосовуватися, ми стійкі. Цього місяця ми вже створюємо потужності для експорту понад двох мільйонів тонн сільськогосподарської продукції по суші, а потім на Дунай. Порівняно з липнем 2021 року це не набагато менше. Ми близькі до рівнів, необхідних для перенаправлення нашого експорту", — сказав він.

Нагадаємо, 10 червня Corriere della Sera повідомляли, що Німеччина блокує виділення Україні 9 млрд євро. За інформацією журналістів, фінансові проблеми можуть змусити Київ оголосити дефолт за зовнішнім боргом уже восени, коли настане час розплачуватися з кредиторами.

Раніше, 24 червня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що країни ЄС погодили новий кредит для України в розмірі $9,5 млрд. За його словами, блок пішов на такий крок, тому що Київ не має можливостей для фінансування держсектору в умовах війни.