Не останется безнаказанным: Госдеп ответил Пригожину на слова о вмешательстве в выборы США

В Вашингтоне сказали, что готовы дать решительный ответ на попытку вмешаться в промежуточные выборы в стране. Такие прецеденты уже есть –– в прошлом году США уже наложили из-за этого санкции на РФ и Иран.

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США готовы намерены решительно ответить и ввести санкции против тех, кто попытается вмешаться в промежуточные выборы в стране. Об этом сегодня на брифинге сказал представитель Государственного департамента Нед Прайс.

Таким образом ответил на вопрос о признании предпринимателя и соратника Владимира Путина Евгения Пригожина, что Россия вмешивалась и намерена вмешиваться в дальнейшем в избирательный процесс.

"Нам всем известно, особенно сейчас, что свободные и прозрачные выборы являются краеугольным камнем американского общества и американской демократии", –– прокомментировал Прайс.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США не допустят вмешательства в свои выборы независимо от того, какое лицо или страна предпримут такую попытку.

"Мы это показали не только словами, но и действиями", –– отметил Прайс.

Он напомнил, что еще в 2018 году Вашингтон ввел санкции против Пригожина и его "Агентства интернет-исследований" (в СМИ их называют "фабрикой троллей" или "кремлеботами"). После этого, в 2021 году, США также наложили санкции из-за вмешательства в выборы против России и Ирана.

Промежуточные выборы в США пройдут во вторник, 8 ноября.

Напомним, в России усилилось противостояние между основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и официальным военным руководством. "Вагнеровцы" смогли усилить свое влияние среди российских военных.

Ранее американский Институт изучения войны заявлял, что Пригожин, критикуя местные элиты, пытается повысить свой статус в России.