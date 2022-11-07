Не залишиться безкарним: Держдеп відповів Пригожину на слова про втручання у вибори США

У Вашингтоні сказали, що готові дати рішучу відповідь на спробу втрутитися в проміжні вибори у країні. Такі прецеденти вже є — минулого року США вже наклали через це санкції на РФ та Іран.

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США готові рішуче відповісти й увести санкції проти тих, хто спробує втрутитися в проміжні вибори в країні. Про це сьогодні на брифінгу сказав представник Державного департаменту Нед Прайс.

Так відповів на питання про визнання підприємцем і соратником Володимира Путіна Євгеном Пригожиним того, що Росія втручалася та має намір втручатися надалі у виборчий процес.

"Нам усім відомо, особливо зараз, що вільні та прозорі вибори є наріжним каменем американського суспільства й американської демократії", — прокоментував Прайс.

Представник Держдепу наголосив, що США не допустять втручання у свої вибори незалежно від того, яка особа чи країна зроблять таку спробу.

"Ми це показали не тільки словами, а й діями", — зазначив Прайс.

Він нагадав, що ще у 2018 році Вашингтон ввів санкції проти Пригожина та його "Агентства інтернет-досліджень" (у ЗМІ їх називають "фабрикою тролів" або "кремлеботами"). Після цього, 2021 року, США також наклали санкції через втручання у вибори проти Росії та Ірану.

Проміжні вибори в США відбудуться у вівторок, 8 листопада.

Нагадаємо, у Росії посилилося протистояння між засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожіним і офіційним військовим керівництвом. "Вагнерівці" змогли посилити свій вплив серед російських військових.

Раніше американський Інститут вивчення війни заявляв, що Пригожин, критикуючи місцеві еліти, намагається підвищити свій статус у Росії.