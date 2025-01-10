"Все еще на этапе тестирования": военные рассказали о сложностях с разработкой оптоволоконных FPV

По словам украинских защитников, длинные оптоволоконные кабели затрудняют обнаружение дронов. В то время как антенны, используемые для управления стандартными FPV на расстоянии, часто замечают и выводят из строя.

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Российские войска в последние недели активизировали свое наступление на востоке Украины и при этом используют новый инструмент на поле боя — FPV-дроны с оптоволоконными кабелями. Об этом пишет RFE/RL.

"Использование оптоволоконных FPV-дронов определенно создает новые проблемы на поле боя, — объяснил пограничник из бригады "Помста" с позывным "Феникс".

Сообщается, что новые беспилотники используются с лета, а многие украинские солдаты сообщили журналистам, что эти FPV становятся основным средством стратегии ведения боя для российских войск.

Видео российского оптоволоконного дрона

Их используют и для разведки, и как ударные дроны, с помощью которых атакуют украинские позиции и транспортные средства.

"Это очень опасное оружие. Это как кирпич с пропеллером, летящий в вас, и с этим мало что можно сделать", — объяснил "Варан", офицер 148-й артиллерийской бригады.

Бойцы ВСУ говорят, что стараются быстро адаптироваться к новой тактике ВС РФ, но пока эти усилия не столь успешны в сравнении с тем, что делают россияне.

Константин, командир батальона бригады НГУ "Буревий", рассказал, что устойчивость к средствам подавления новых беспилотников позволяет им продвигаться дальше и достигать целей с большей точностью по сравнению с обычными FPV.

"Это позволяет им лучше видеть наши позиции, наносить более точные удары и летать на большие расстояния, что немного усложняет ситуацию", — сказал он.

Оптоволоконный дрон

"Швайка", пилот дрона и командир взвода, объяснил, что длинные оптоволоконные кабели затрудняют обнаружение дронов. В то время как антенны, используемые для управления стандартными FPV на расстоянии, часто замечают и выводят из строя.

У российских дронов есть только длинная тонкая линия с легко скрываемой катушкой.

"Есть только небольшая коробка, где находится оптоволоконный кабель от самого дрона, и его очень легко не заметить, потому что он размером с пачку сигарет", — объяснил военнослужащий.

Еще одно преимущество в том, что эти дроны реже теряют сигнал, чем стандартные FPV, и им легче преследовать цели.

"Если пилот профессионально подготовлен, оптоволоконный дрон позволяет ему летать очень низко, даже скользя по земле среди растительности, не теряя видеосигнал", — сказал "Лютый", командир подразделения FPV в Третьей штурмовой бригаде Украины.

Оптоволоконные дроны не лишены недостатков, их сложно использовать в закрытых пространствах. По словам украинских военных, некоторые из таких застревали в ветвях деревьев. Также они могут преодолевать только ограниченное расстояние.

Учитывая эти препятствия, солдаты говорят, что самый простой способ уничтожить оптоволоконные дроны — это огонь из стрелкового оружия. Также используются большие сети, даже рыболовные. Кабели можно перерезать вручную, но это сопряжено с риском для солдат.

Сообщается, что Россия наращивает производство оптоволоконных беспилотников, а Украина также стремится разработать собственные версии.

Оптоволоконный дрон

"На данный момент мы все еще находимся на этапе тестирования, — сказал Лютый. — Мы все видим эти яркие рекламы с обещаниями, но на практике мы только начинаем развиваться в этом направлении".

Напомним, что Минобороны Украины показало FPV-дроны для ВСУ, которые управляются через оптоволокно.

Также сообщалось, что 20 декабря в ВСУ презентовали новые дроны-камикадзе с оптоволоконной связью.