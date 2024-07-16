Новая технология объединяет 5000 автономных БПЛА в "стаю": как ее можно применять

"Умный" планировщик маршрутов для автономных дронов будет полезен как в гражданской жизни, так и в разведывательных и тактических военных миссиях.

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Исследователи из Университета имени Лоранда Этвеша (ELTE) в Венгрии создали планировщик маршрутов, который может объединять 5000 автономных дронов в самоорганизующуюся стаю. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Как отмечают в издании, принципы работы стаи БПЛА и автономных дронов различаются. В стае дроны пытаются двигаться вместе с идеальной синхронизацией, координируя свое движение как стая птиц. В автономном трафике дронов каждый дрон имеет собственный маршрут и цель, что может вызывать конфликты.

В ELTE сумели объединить эти две технологии, создав "умный" планировщик маршрутов для автономных дронов, используя традиционные модели стай, вдохновленные природой. Планировщик от ELTE помогает дронам избегать большинства транспортных конфликтов и безопасно решать проблемы, координируя действия с ближайшими БПЛА.

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Эффективность самоорганизующейся модели без центрального управления сперва была проверена с помощью симуляций. Разработчики смоделировали непрерывный высокоскоростной случайный трафик с участием до 5000 дронов с различными скоростями и приоритетами в двумерных и трехмерных условиях.

Затем модель запрограммировали на флот из ста дронов от CollMot Robotics Ltd. По словам авторов публикации, живая демонстрация взаимодействия сотни автономных БПЛА "открывает новую эру автоматизированных операций с использованием дронов". Технологию можно использовать в сельском хозяйстве для опрыскивания полей, доставки товаров в городах, а также для разведывательных и тактических военных миссий.

"Дроны могут стать жизненно важными в городском транспорте и логистике. Децентрализованное управление воздушным движением, когда-то бывшее идеей из области научной фантастики, теперь кажется возможным", — отметили в издании.

Напомним, в Киеве готовят новое оружие Styx, которое позволит дронам работать в команде и выполнять задачи на передовой автономно. По словам разработчиков проекта, БПЛА смогут общаться друг с другом, решая, кто атакует, кто собирает информацию.

В свою очередь корреспондент российского издания "Комсомольская правда" Александр Коц утверждает, что в РФ создают новую модификацию барражирующего боеприпаса "Ланцет" с функцией искусственного интеллекта, которая сможет распознавать цели и атаковать роями.