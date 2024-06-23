Уже в этом году: Украина готовит "рой" дронов для автономной работы в команде

В Минцифры рассказали, что беспилотники уже полностью освободили село на востоке. Разработчик Сергей Крупиенко заверил, что новый проект будет эквивалентным запуску парового двигателя.

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В Киеве готовят новое оружие — Styx. Это позволит дронам работать в команде и выполнять задачи на передовой автономно. Деталями в комментарии для The Times 23 июня поделился один из разработчиков проекта Сергей Крупиенко.

Он рассказал, что уже скоро будет готов запустить на фронте то, чего раньше не видел — "рой" из до семи БПЛА с искусственным интеллектом, способных сотрудничать для нанесения ударов и слежения.

"Это эквивалентно запуску парового двигателя на заводе много лет назад. Наша основная миссия — заставить роботов вести бои, а не людей. Они могут общаться друг с другом, решая, кто атакует, кто собирает информацию — и они сделают это быстрее, чем любой человек", — подчеркнул Крупиенко.

Разработчик убежден, что объединение технологий, дронов и ИИ сформирует будущее войны так же как это уже сделали ранее танки, радиостанции и самолеты. По его словам, Украина становится "полигоном для нового оружия", которое испытывают в боях с мощным противником.

Заместитель Министра цифровой трансформации Украины по развитию IT Александр Борняков рассказал, что в этом году одно из сел на востоке уже полностью освободили БПЛА. Дроны бомбили оккупантов, а когда ВС РФ пытались укреплять позиции — наносили только еще большие потери. В результате те, кому удалось выжить, были вынуждены отступать.

"Я вижу это как будущее конфликта", — отметил он.

Чиновник заверил, что Украина не позволит беспилотникам работать "полностью автономно" — цели будут подтверждать реальные люди. В то же время он признал, что технически "рой" будет на такое способен.

Борняков объяснил, что беспилотный автомобиль с пулеметом можно запрограммировать на работу по бойцам на основании их формы, но это не допускается "с этической точки зрения и из соображений безопасности". В то же время замглавы Минцифры признался, что может представить дроны, которые запускаются в четко определенной "зоне убийства" и работают по целям в ее пределах.

"Я думаю, что это имеет смысл во время войны", — добавил он.

Куприенко проинформировал, что проект Styx может быть реализован до осени.

Напомним, в ISW предупредили о рисках для F-16 из-за политики США. Вашингтон разрешает поражать цели на территории России, но установил жесткие ограничения.

В Минобороны сообщили, что Россия готовит 90 тысяч военных для новой наступательной операции. Сейчас они находятся на учениях.