Вже цього року: Україна готує "рій" дронів для автономної роботи в команді

У Мінцифри розповіли, що безпілотники вже повністю звільнили село на сході. Розробник Сергій Крупієнко запевнив, що новий проєкт буде еквівалентним запуску парового двигуна.

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У Києві готують нову зброю — Styx. Це дозволить дронам працювати у команді та виконувати завдання на передовій автономно. Деталями у коментарі для The Times 23 червня поділився один з розробників проєкту Сергій Крупієнко.

Він розповів, що вже скоро буде готовий запустити на фронті те, чого раніше не бачив — "рій" із до семи БПЛА зі штучним інтелектом, здатних співпрацювати для завдання ударів та стеження.

"Це еквівалентно запуску парового двигуна на заводі багато років тому. Наша основна місія — змусити роботів вести бої, а не людей. Вони можуть спілкуватися один з одним, вирішуючи, хто атакує, хто збирає інформацію — і вони зроблять це швидше, ніж будь-яка людина", — підкреслив Крупієнко.

Розробник переконаний, що об’єднання технологій, дронів та ШІ сформує майбутнє війни так само як це вже зробили раніше танки, радіостанції та літаки. З його слів, Україна стає "полігоном для нової зброї", яку випробовують у боях з потужним супротивником.

Заступник Міністра цифрової трансформації України з розвитку IT Олександр Борняков розповів, що цього року одне з сіл на сході вже повністю звільнили БПЛА. Дрони бомбили окупантів, а коли ЗС РФ намагались зміцнювати позиції — завдавали лише ще більших втрат. У результаті ті, кому вдалось вижити, були змушені відступати.

"Я бачу це як майбутнє конфлікту", — зазначив він.

Чиновник завірив, що Україна не дозволить безпілотникам працювати "повністю автономно" — цілі підтверджуватимуть реальні люди. Водночас він визнав, що технічно "рій" буде на таке здатен.

Борняков пояснив, що безпілотний автомобіль з кулеметом можна запрограмувати на роботу по бійцях на підставі їхньої форми, але це не допускають "з етичного погляду та з міркувань безпеки". Водночас заступник голови Мінцифри зізнався, що може уявити дрони, які запускаються у чітко визначеній "зоні вбивства" та працюють по цілях в її межах.

"Я думаю, що це має сенс під час війни", — додав він.

Купрієнко проінформував, що проєкт Styx може бути реалізований до осені.

Нагадаємо, в ISW попередили про ризики для F-16 через політику США. Вашингтон дозволяє уражати цілі на території Росії, але встановив жорсткі обмеження.

У Міноборони повідомили, що Росія готує 90 тисяч військових для нової наступальної операції. Нині вони перебувають на навчаннях.