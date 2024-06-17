"На подходе": ВС РФ могут получить новые "Ланцеты", распознающие цели и атакующие роями

Аналитики ISW предполагают, что российское командование хочет использовать новые беспилотники с искусственным интеллектом для уничтожения систем ПВО Украины.

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В Российской Федерации создают новую модификацию барражирующего боеприпаса "Ланцет" с функцией искусственного интеллекта (ИИ) под названием "Изделие 53". Об этом написал корреспондент российского издания "Комсомольская правда" Александр Коц в своем Telegram-канале.

Пропагандист утверждает, что очередной вариант "Ланцета" уже "на подходе". По его словам, новый БПЛА сможет самостоятельно находить цели, а также выполнять миссии в составе "роя дронов".

При этом в американском Институте изучения войны (ISW) обратили внимание на то, что в октябре прошлого года российские источники писали, что ВС РФ уже используют "Изделие-53" в войне против Украины. Согласно отчету от 28 октября, россияне на тот момент заявляли, что ВС РФ пока не применяют эти дроны массово, но уже тестируют их для нанесения массированных синхронизированных ударов. Сообщалось, что "Изделие-53" оснащено системой автоматического наведения, которая может различать типы целей.

Согласно предположению аналитиков ISW, командование ВС РФ рассчитывает, что большое количество улучшенных "Ланцетов" позволит "сокрушить украинскую ПВО". При этом в ISW сомневаются, что данный БПЛА подойдет для подобной цели.

"Полезная нагрузка беспилотников "Изделие-53", которая, по сообщениям, составляет от трех до пяти килограммов, все равно недостаточна для существенного повреждения большинства важных военных объектов", — заключили в ISW.

Напомним, в ноябре 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что на фронте были замечены усовершенствованные российские БПЛА под названием "Изделие-53". По словам спикера, способности этих БПЛА по автоматической корректировке, наведению и распознаванию цели — это дискуссионный вопрос.

В апреле 2024 года украинские специалисты также показали "начинку" российского "Ланцета", отметив, что эти дроны оснащены машинным зрением, однако не могут самостоятельно отслеживать цели и принимать решения по их поражению. На "Ланцеты" установлены мощные модули NVIDIA Jetson TX2, которые могут запускать ИИ, однако, по мнению инженеров, его заложили "на перспективу".