"На підході": ЗС РФ можуть отримати нові "Ланцети", що розпізнають цілі й атакують роями

Аналітики ISW припускають, що російське командування хоче використовувати нові безпілотники зі штучним інтелектом для знищення систем ППО України.

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У Російській Федерації створюють нову модифікацію баражувального боєприпасу "Ланцет" із функцією штучного інтелекту (ШІ) під назвою "Изделие-53". Про це написав кореспондент російського видання "Комсомольская правда" Олександр Коц у своєму Telegram-каналі.

Пропагандист стверджує, що черговий варіант "Ланцета" вже "на підході". За його словами, новий БПЛА зможе самостійно знаходити цілі, а також виконувати місії у складі "рою дронів".

При цьому в американському Інституті вивчення війни (ISW) звернули увагу на те, що в жовтні минулого року російські джерела писали, що ЗС РФ уже використовують "Изделие-53" у війні проти України. Згідно зі звітом від 28 жовтня, росіяни на той момент заявляли, що ЗС РФ поки не застосовують ці дрони масово, але вже тестують їх для завдавання масованих синхронізованих ударів. Повідомлялося, що "Изделие-53" оснащене системою автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей.

Згідно з припущенням аналітиків ISW, командування ЗС РФ розраховує, що велика кількість поліпшених "Ланцетів" дасть змогу "розтрощити українську ППО". При цьому в ISW сумніваються, що цей БПЛА підійде для такої мети.

"Корисне навантаження безпілотників "Изделие-53", яке, за повідомленнями, становить від трьох до п'яти кілограмів, все одно недостатнє для істотного пошкодження більшості важливих військових об'єктів", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що на фронті було помічено вдосконалені російські БПЛА під назвою "Изделие-53". За словами спікера, здібності цих БПЛА з автоматичного коригування, наведення і розпізнавання цілі — це дискусійне питання.

У квітні 2024 року українські фахівці також показали "начинку" російського "Ланцету", зазначивши, що ці дрони оснащені машинним зором, проте не можуть самостійно відстежувати цілі та ухвалювати рішення щодо їхнього ураження. На "Ланцети" встановлено потужні модулі NVIDIA Jetson TX2, які можуть запускати ШІ, однак, на думку інженерів, його заклали "на перспективу".