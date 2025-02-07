Трамп готовий подвоїти санкції, щоб Росія поклала край війні проти України, — Келлог

В команді американського президента нинішні санкції проти РФ оцінили у 3 бали з можливих 10.

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Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб вона закінчила війну проти України. Про це заявив генерал у відставці Кейт Келлог, його спеціальний представник у конфлікті. Про це пише The New York Post.

Він вважає, що і Києву, і Москві доведеться піти на поступки, щоб припинити вбивство "промислових масштабів" у найбільшій країні Європи.

Келлог говорить, що застосування санкцій проти Росії за 10-бальною шкалою оцінюється на 3. Самі санкції США — наприклад, ті, що націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії — номінально вдвічі вищі, але все ще є можливість їх посилити.

За словами генерала у відставці Кіта Келлога, Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб припинити війну в України.

"І якщо є хтось, хто розуміє важелі впливу, то це президент Дональд Трамп, і ви можете це побачити з того, що він нещодавно зробив [у вирішенні інших іноземних проблем]", — сказав він.

Хоча Келлог сказав, що Україні потрібно буде продовжувати військовий тиск на Росію напередодні переговорів, він розкритикував стратегію колишнього президента Байдена, який обіцяв надавати Україні допомогу "скільки це буде потрібно, скільки буде потрібно", не посилюючи тиск на інші елементи національної влади.

Попри те, що цього тижня президент оголосив про можливу угоду з Україною щодо доступу до її рідкоземельних елементів, критичних для національної безпеки США, Келлог сказав, що президент спочатку "хоче зупинити вбивство — просто припинити це — а потім продовжувати" майбутні переговори.

"Я думаю, що у нас є певні можливості, і, на щастя, я працюю для генеральних угод. Він написав "Мистецтво укладати угоди". Я б нічого не ставив поза ним", — сказав генерал.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський сказав, що мирний план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні не є офіційною інформацією, а самого документу насправді ще не існує.

6 лютого ЗМІ писали, що РФ вимагає від США конкретизувати свою позицію щодо того, як завершити війну в Україні.