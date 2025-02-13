Щоб "припинити війну" і "відновити стабільність": посланник Трампа Келлог летить до Європи

Спецпредставник президента США вже сів на літак, що прямує до Європи. Із робочим візитом він відвідає Бельгію, Німеччину та Україну, де буде з’ясовувати із партнерами питання завершення російсько-української війни.

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Генерал, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог прямує до Європи. Він пробуде на материку з 13 по 22 лютого, аби провести необхідні зустрічі із високопосадовцями європейських країн, покликані з’ясувати шляхи припинення російсько-української війни. Про це стало відомо з допису генерала на його сторінці у мережі Х 13 лютого.

"Прямуємо до Європи, щоб зустрітися з союзниками та партнерами, які готові працювати з Америкою для досягнення миру", — написав він у дописі.

Метою свого візиту спецпредставник Дональда Трампа назвав "припинення війни в Україні" та "відновлення стабільності у Європі". Також Келлог додав у своєму дописі, чого очікує від поїздки до Європи.

"З нетерпінням чекаю продуктивних зустрічей, щоб швидко рухатися", – написав він.

Інформацію про те, що Кіт Келлог уже прямує до Європи, підтвердили також у Державному департаменті США. Там зазначили, що спецпредставник їде із місією просування "забезпечення миру через силу в Україні", а також задля "захисту інтересів національної безпеки Сполучених Штатів".

Відомо, що Келлог, серед іншого, відвідає штаб-квартири НАТО та ЄС у Брюсселі, а також стане учасником Мюнхенської безпекової конференції. Після цього генерал має завітати до України.

"В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни", — йдеться у повідомленні міністерства.

Також у відомстві додали, що Келлог націлений на "проведення жорсткої дипломатії", аби досягти мети, поставленої президентом Трампом.

Нагадаємо, візит Кіта Келлога до Європи та України зокрема анонсували ще на початку лютого. Однак тоді не повідомлялося, коли саме спецпредставник Дональда Трампа планує поїздку та яким буде план його дій під час перебування у Європі. Про це Фокус повідомляв 3 лютого.

Також Дональд Трамп провів зустріч із журналістами в Овальному кабінеті, під час якої розповів про те, що не бачить Україну в НАТО, а ще — заявив, що Україні, ймовірно, доведеться "поступитися" частиною своїх територій задля досягнення миру. Про це детальніше Фокус розповів 13 лютого.