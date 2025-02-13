За словами журналістів, врегулювання шляхом мирних переговорів — це не те, як Росія розраховувала завершити повномасштабне вторгнення в Україну.

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З боку США спостерігається розворот у бік Росії після того, як президенти країн Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися почати переговори про припинення війни в Україні. Про це пише Sky News з посиланням на свого московського кореспондента Айворі Беннета.

За його словами, врегулювання за допомогою переговорів — це не те, як Росія хотіла б завершити свою так звану "спеціальну військову операцію".

"Вона мала закінчитися протягом кількох тижнів повною перемогою, але вже зараз, схоже, США дали Москві шанс представити ці переговори як перемогу", тому що американське керівництво, схоже, погодилося виконати дві ключові умови, на яких наполягала Росія.

Беннетт пояснив, що йдеться про відмову України від вступу до НАТО і збереження Росією вже захоплених територій. Він також наголосив на ймовірності зустрічі Трампа і Путіна, чим, за його словами, Росія буде "дуже задоволена".

"Образ двох лідерів, які тиснуть руки й зустрічаються віч-на-віч, дійсно стане дуже потужною валютою для Путіна, — додав він. — Останні три роки Захід намагався ізолювати його, поводитися з ним як з ізгоєм, але зустріч двох лідерів повністю зруйнує такий образ".

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Нагадаємо, що видання Foreign Policy, щоб не провокувати Росію, запропонувало замість натовських миротворців або військового контингенту ЄС — що могло бути розцінене як приховане розширення Альянсу — спрямувати в демілітаризовану зону в Україні миротворців із країн глобального півдня.

Також повідомлялося про те, що чекає на Україну після переговорів Трампа і Путіна. Низка експертів сумніваються в перспективі справедливого миру для України, інша ж закликає не поспішати з висновками.