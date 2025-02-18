О выборах на передовой не слышали. Почему разговоры о мире ничего не значат для тех, кто воюет

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Мне за последние три недели звонит второй человек и предлагает присоединиться к "мощной политической команде" на выборы.

На вопрос: "Да какие выборы?", — люди реагировали спокойно, объяснили, что скоро, вот-вот, все закончится. И надо уже сейчас определяться с командой.

Я реагировал сдержанно, но хочется вот так взять за руку и повести на экскурсию по бригаде.

Показать на дисплее движение противника. Ту движуху, которая происходит в 15 километрах от линии соприкосновения: подвоз БК, движуха ротаций. Ребята в экипаже иногда теряются: поразить едущий "Урал" или "Моталыгу", которая тянет пушку.

Вывезти на позиции, — чтобы сжалась задница от вражеских дронов, которых сейчас, как мух.

Просто посидеть полдня в блиндаже, — чтобы почувствовали прилеты.

Посидеть в штабе, чтобы было понятно, сколько всего нам не хватает и как нужны здесь те деньги, которые идут на никчемные псевдополитические процессы в виде рекламы.

Поговорить с реальными пехотинцами, у которых от усталости и нагрузки язык путается.

Важно

Последний козырь Путина: как пехотные штурмы оказались единственным оружием РФ

Те, кто готовится к выборам сейчас — их про...бут. Потому что может так случиться, что выборов не будет никогда.

Нет сейчас ни одной предпосылки, чтобы скоро наступил мир и состоялись выборы. Ни одной!

Мы не имеем ничего, кроме заявлений мировых политиков в виде общих слов. Нет никакой стратегии, никаких конкретных шагов. Мы даже не знаем условий того мира, которого все так ждут. А если цена будет неприемлемой?

Мы ныряем в гребаную иллюзию выборов и мира. А враг продолжает захватывать наши города и села, пытается полностью выбить нас из Торецка и Часов Яра, взять в кольцо Покровск и войти в Днепропетровскую область.

Мы все следим за тем, что скажет кто-то мощный за рубежом. А должны следить за словами, которые говорит комбриг под Покровском.

Вот когда пушки замолчат, тогда уже можно поговорить о выборах. Но не раньше!

Наверное, я бы тоже хотел выбрать ту проклятую синюю таблетку в "Матрице" и готовиться к выборам. Но, б...ь, я готовлюсь к новым военным задачам, думаю, как сделать, чтобы дроны пролетели проклятый РЭБ. Бьюсь, чтобы они эффективно работали по вражеской пехоте во время штурмов противника. Которые, кстати, по направлению Донецкой области не прекращаются никогда.

Камон! Перестаньте жить будущим, которое может и не наступить. Каждый должен делать свое дело, концентрируясь на том, что нужно здесь и сейчас — когда и где решается свобода и судьба каждого метра нашей земли. Существует только сегодня, и только сегодня мы можем либо выстоять, либо проиграть! А переговоры лишь зафиксируют это на бумаге. Когда-нибудь...

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