Eurofighter Typhoon: винищувач, дні якого полічені
Майбутнє літака четвертого покоління Eurofighter виглядає вельми сумнівно, оскільки на арену виходять машини зі стелс-можливостями. Ба більше, на підході авіаційні системи FCAS, які не залишать "тайфунам" жодних шансів.
Eurofighter Typhoon, багатоцільовий літак четвертого покоління, є наріжним каменем Королівських ВПС Великої Британії вже два десятиліття. Незважаючи на появу стелс-винищувачів п'ятого покоління на кшталт F-35, Typhoon, як і раніше, ефективний для виконання таких завдань, як оперативне сповіщення та патрулювання повітряного простору.
Фокус переклав статтю американського журналіста, колишнього льотчика ВПС США Гаррісона Касса про подальшу долю багатоцільових винищувачів Eurofighter Typhoon.
- Постійна модернізація дає змогу підтримувати актуальність Typhoon, і згідно з планами він залишиться на озброєнні щонайменше до 2040 року. Але висока вартість модернізації та розроблення бойової авіаційної системи майбутнього (FCAS) можуть зрештою призвести до його застарівання.
- Маневреність і передові системи забезпечують його нинішні можливості, але майбутнє нестелсового Typhoon вельми сумнівне..
Eurofighter Typhoon: чи зможе він вижити в майбутньому, де домінує стелс?
Винищувач Eurofighter Typhoon уже два десятиліття залишається одним з основних літаків Королівських військово-повітряних сил Великої Британії (RAF). Але чи зможе Typhoon, не оснащений стелс-можливостями, залишатися актуальним з появою технологій п'ятого покоління і зростанням значущості стелс-технологій?
Майбутнє винищувача Eurofighter
Eurofighter Typhoon — це робоча конячка RAF четвертого покоління, так само як F-16 Fighting Falcon — робоча конячка ВПС США четвертого покоління. Для деяких завдань стелс-винищувач п'ятого покоління просто не потрібен — наприклад, для операцій швидкого реагування та патрулювання повітряного простору. Насправді Typhoon навіть краще підходить для таких завдань, ніж, скажімо, F-35 Joint Strike Fighter.
"Якщо вам потрібне швидке реагування на тривогу і патрулювання повітряного простору, то вам потрібен літак з великим радіусом дії, з кращими характеристиками на висоті, який не схильний до загроз безпеки і дешевий в експлуатації, — каже співробітник Королівського інституту об'єднаних служб Джастін Бронк. — Typhoon набагато краще підходить для цієї ролі". Крім того, Typhoon може нести більше боєприпасів, що робить його "імовірно, більш ефективним" для місій в спірних повітряних просторах на кшталт Іраку і Сирії.
А завдяки постійній модернізації Typhoon залишається сучаснішим, ніж можна було би припустити з його віку, і оснащується сучасною електронікою, радарами та системами захисту.
"Але модернізація вартує недешево, — повідомляє Air Force Technology, — і деякі зі старих літаків доведеться списати на 15 років раніше, ніж планувалося". Зі списанням "Тайфунів" RAF буде складніше виконувати звичні завдання з боротьби за перевагу в повітрі хоча б тому, що буде менше винищувачів, на яких можна тренуватися.
Проте Typhoon нікуди не подінеться: цей винищувач залишиться основним для RAF принаймні до 2040 року, "незважаючи на те, що він дорожчий за F-35A і коштує стільки ж, скільки F-35B".
"F-35, особливо F-35B, набагато дорожчий в експлуатації, ніж Typhoon, — повідомляє Air Force Technology. — У Eurofighter немає малопомітного покриття, яке потрібно підтримувати, до того ж ланцюжком постачань для нього здебільшого керує сама Велика Британія, що дає їй більше прав власності та важелів впливу".
Велика Британія також співпрацює з іншими країнами над створенням Future Combat Air System (FCAS), стелс-винищувача шостого покоління. Програма FCAS все ще перебуває на ранніх стадіях, і до її реалізації ще багато років. Однак FCAS втілює прагнення до інновацій, які неминуче призведуть до застарівання Typhoon.
Винищувач Typhoon у фокусі уваги
Typhoon — це двомоторний надзвуковий багатоцільовий винищувач із миттєво впізнаваним силуетом. Чому впізнаваним? У "Тайфуна" є передкрилки і дельтаподібне крило, що дає змогу легко впізнати його в небі.
Літак уперше піднявся в повітря 1994 року. Було виготовлено понад 700 "Тайфунів" для таких країн, як Австрія, Німеччина, Італія, Кувейт, Оман, Саудівська Аравія, Іспанія, Велика Британія і Катар. Іноземних клієнтів приваблює маневреність Typhoon як на низьких, так і на надзвукових швидкостях. Маневреність літака обумовлена конструкцією зі зниженою стійкістю — він настільки нестійкий, що льотчик не може підтримувати стійкість літака без штучного втручання. Тому для підтримки стабільного польоту планера Typhoon використовується чотиристороння цифрова система fly-by-wire. Ця система, яку прозвали "безтурботною", забороняє льотчику діяти за межами допустимої зони польоту.
Typhoon побудований з легких матеріалів, зокрема на 82% з композитів. Розрахунковий термін служби планера становить 6 тисяч льотних годин.
Typhoon не є стелс-винищувачем. Однак у нього були додані елементи, що знижують радіолокаційний перетин (RCS). Одним із прикладів є реактивні повітрозабірники, які приховують передню частину двигунів від радарів. Інші радіолокаційні цілі, як-от крило, оперення і кіль, мають агресивну стріловидність, щоб уникнути відбиття енергії радара на передню частину планера. А деякі види зовнішнього озброєння встановлюються напівзатопленими в планер, що частково екранує їх від радарів. І, нарешті, для оздоблення багатьох відбивних елементів літака, як-от передні кромки крила, кромки повітрозабірників, кермо напряму й аеродинамічні поверхні, використали радарно-поглинальні матеріали (RAM).
Typhoon оснащений двома двигунами Eurojet EJ200, які можуть забезпечувати тягу до 9176 кг/с (з увімкненими форсажними камерами). У EJ200 використані передові технології, включно з цифровим управлінням і моніторингом стану, широкохордними аеродинамічними профілями, монокристалічними турбінними лопатями, конвергентним/дивергентним вихлопним соплом — все це забезпечує високе співвідношення тяги та маси, багатоцільові можливості, суперкрейсерську швидкість, низьку витрату пального, низьку вартість володіння, модульну конструкцію і потенціал розвитку.
Загалом Eurofighter Typhoon — це перспективний літак, який залишатиметься на озброєнні ще щонайменше п'ятнадцять років. Але дні нестелсвого винищувача вже добігають кінця.
Про автора
Гаррісон Касс — журналіст, який пише про оборону і національну безпеку, на рахунку якого понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Отримав ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.