Eurofighter Typhoon: винищувач, дні якого полічені

Майбутнє літака четвертого покоління Eurofighter виглядає вельми сумнівно, оскільки на арену виходять машини зі стелс-можливостями. Ба більше, на підході авіаційні системи FCAS, які не залишать "тайфунам" жодних шансів.

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Eurofighter Typhoon, багатоцільовий літак четвертого покоління, є наріжним каменем Королівських ВПС Великої Британії вже два десятиліття. Незважаючи на появу стелс-винищувачів п'ятого покоління на кшталт F-35, Typhoon, як і раніше, ефективний для виконання таких завдань, як оперативне сповіщення та патрулювання повітряного простору.

Фокус переклав статтю американського журналіста, колишнього льотчика ВПС США Гаррісона Касса про подальшу долю багатоцільових винищувачів Eurofighter Typhoon.

Постійна модернізація дає змогу підтримувати актуальність Typhoon, і згідно з планами він залишиться на озброєнні щонайменше до 2040 року. Але висока вартість модернізації та розроблення бойової авіаційної системи майбутнього (FCAS) можуть зрештою призвести до його застарівання.

Маневреність і передові системи забезпечують його нинішні можливості, але майбутнє нестелсового Typhoon вельми сумнівне..

Винищувач Eurofighter Typhoon уже два десятиліття залишається одним з основних літаків Королівських військово-повітряних сил Великої Британії

Eurofighter Typhoon: чи зможе він вижити в майбутньому, де домінує стелс?

Винищувач Eurofighter Typhoon уже два десятиліття залишається одним з основних літаків Королівських військово-повітряних сил Великої Британії (RAF). Але чи зможе Typhoon, не оснащений стелс-можливостями, залишатися актуальним з появою технологій п'ятого покоління і зростанням значущості стелс-технологій?

Майбутнє винищувача Eurofighter

Eurofighter Typhoon — це робоча конячка RAF четвертого покоління, так само як F-16 Fighting Falcon — робоча конячка ВПС США четвертого покоління. Для деяких завдань стелс-винищувач п'ятого покоління просто не потрібен — наприклад, для операцій швидкого реагування та патрулювання повітряного простору. Насправді Typhoon навіть краще підходить для таких завдань, ніж, скажімо, F-35 Joint Strike Fighter.

"Якщо вам потрібне швидке реагування на тривогу і патрулювання повітряного простору, то вам потрібен літак з великим радіусом дії, з кращими характеристиками на висоті, який не схильний до загроз безпеки і дешевий в експлуатації, — каже співробітник Королівського інституту об'єднаних служб Джастін Бронк. — Typhoon набагато краще підходить для цієї ролі". Крім того, Typhoon може нести більше боєприпасів, що робить його "імовірно, більш ефективним" для місій в спірних повітряних просторах на кшталт Іраку і Сирії.

А завдяки постійній модернізації Typhoon залишається сучаснішим, ніж можна було би припустити з його віку, і оснащується сучасною електронікою, радарами та системами захисту.

"Але модернізація вартує недешево, — повідомляє Air Force Technology, — і деякі зі старих літаків доведеться списати на 15 років раніше, ніж планувалося". Зі списанням "Тайфунів" RAF буде складніше виконувати звичні завдання з боротьби за перевагу в повітрі хоча б тому, що буде менше винищувачів, на яких можна тренуватися.

Винищувач Eurofighter Typhoon Фото: Pinterest

Проте Typhoon нікуди не подінеться: цей винищувач залишиться основним для RAF принаймні до 2040 року, "незважаючи на те, що він дорожчий за F-35A і коштує стільки ж, скільки F-35B".

"F-35, особливо F-35B, набагато дорожчий в експлуатації, ніж Typhoon, — повідомляє Air Force Technology. — У Eurofighter немає малопомітного покриття, яке потрібно підтримувати, до того ж ланцюжком постачань для нього здебільшого керує сама Велика Британія, що дає їй більше прав власності та важелів впливу".

Велика Британія також співпрацює з іншими країнами над створенням Future Combat Air System (FCAS), стелс-винищувача шостого покоління. Програма FCAS все ще перебуває на ранніх стадіях, і до її реалізації ще багато років. Однак FCAS втілює прагнення до інновацій, які неминуче призведуть до застарівання Typhoon.

Винищувач Typhoon у фокусі уваги

Typhoon — це двомоторний надзвуковий багатоцільовий винищувач із миттєво впізнаваним силуетом. Чому впізнаваним? У "Тайфуна" є передкрилки і дельтаподібне крило, що дає змогу легко впізнати його в небі.

Літак уперше піднявся в повітря 1994 року. Було виготовлено понад 700 "Тайфунів" для таких країн, як Австрія, Німеччина, Італія, Кувейт, Оман, Саудівська Аравія, Іспанія, Велика Британія і Катар. Іноземних клієнтів приваблює маневреність Typhoon як на низьких, так і на надзвукових швидкостях. Маневреність літака обумовлена конструкцією зі зниженою стійкістю — він настільки нестійкий, що льотчик не може підтримувати стійкість літака без штучного втручання. Тому для підтримки стабільного польоту планера Typhoon використовується чотиристороння цифрова система fly-by-wire. Ця система, яку прозвали "безтурботною", забороняє льотчику діяти за межами допустимої зони польоту.

Озброєння винищувача Eurofighter Typhoon Фото: Pinterest

Typhoon побудований з легких матеріалів, зокрема на 82% з композитів. Розрахунковий термін служби планера становить 6 тисяч льотних годин.

Typhoon не є стелс-винищувачем. Однак у нього були додані елементи, що знижують радіолокаційний перетин (RCS). Одним із прикладів є реактивні повітрозабірники, які приховують передню частину двигунів від радарів. Інші радіолокаційні цілі, як-от крило, оперення і кіль, мають агресивну стріловидність, щоб уникнути відбиття енергії радара на передню частину планера. А деякі види зовнішнього озброєння встановлюються напівзатопленими в планер, що частково екранує їх від радарів. І, нарешті, для оздоблення багатьох відбивних елементів літака, як-от передні кромки крила, кромки повітрозабірників, кермо напряму й аеродинамічні поверхні, використали радарно-поглинальні матеріали (RAM).

Typhoon оснащений двома двигунами Eurojet EJ200, які можуть забезпечувати тягу до 9176 кг/с (з увімкненими форсажними камерами). У EJ200 використані передові технології, включно з цифровим управлінням і моніторингом стану, широкохордними аеродинамічними профілями, монокристалічними турбінними лопатями, конвергентним/дивергентним вихлопним соплом — все це забезпечує високе співвідношення тяги та маси, багатоцільові можливості, суперкрейсерську швидкість, низьку витрату пального, низьку вартість володіння, модульну конструкцію і потенціал розвитку.

Загалом Eurofighter Typhoon — це перспективний літак, який залишатиметься на озброєнні ще щонайменше п'ятнадцять років. Але дні нестелсвого винищувача вже добігають кінця.

Про автора

Гаррісон Касс — журналіст, який пише про оборону і національну безпеку, на рахунку якого понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Отримав ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.