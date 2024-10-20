Eurofighter Typhoon: истребитель, дни которого сочтены

Будущее самолета четвертого поколения Eurofighter выглядит весьма сомнительно, так как на арену выходят машины со стелс-возможностями. Более того, на подходе авиационные системы FCAS, которые не оставят "тайфунам" никаких шансов.

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Eurofighter Typhoon, многоцелевой самолет четвертого поколения, является краеугольным камнем Королевских ВВС Великобритании уже два десятилетия. Несмотря на появление стелс-истребителей пятого поколения вроде F-35, Typhoon по-прежнему эффективен для выполнения таких задач, как оперативное оповещение и патрулирование воздушного пространства.

Фокус перевел статью американского журналиста, бывшего летчика ВВС США Харрисона Касса о дальнейшей судьбе многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon

Постоянная модернизация позволяет поддерживать актуальность Typhoon, и планируется, что он останется на вооружении как минимум до 2040 года. Но высокая стоимость модернизации и разработка боевой авиационной системы будущего (FCAS) могут в конечном итоге привести к его устареванию.

Маневренность и передовые системы обеспечивают его нынешние возможности, но будущее нестелсового Typhoon весьма сомнительно.

Истребитель Eurofighter Typhoon уже два десятилетия остается одним из основных самолетов Королевских военно-воздушных сил Великобритании

Eurofighter Typhoon: сможет ли он выжить в будущем, где доминирует стелс?

Истребитель Eurofighter Typhoon уже два десятилетия остается одним из основных самолетов Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF). Но сможет ли Typhoon, не обладающий стелс-возможностями, оставаться актуальным с появлением технологий пятого поколения и ростом значимости стелс-технологий?

Будущее истребителя Eurofighter

Eurofighter Typhoon — это рабочая лошадка RAF четвертого поколения, так же как F-16 Fighting Falcon — рабочая лошадка ВВС США четвертого поколения. Для некоторых задач стелс-истребитель пятого поколения просто не нужен — например, для операций быстрого реагирования и патрулирования воздушного пространства. На самом деле

Typhoon даже лучше подходит для таких задач, чем, скажем, F-35 Joint Strike Fighter.

"Если вам требуется быстрое реагирование на тревогу и патрулирование воздушного пространства, то вам нужен самолет с большим радиусом действия, с лучшими характеристиками на высоте, не подверженный угрозам с точки зрения безопасности и дешевый в эксплуатации, — говорит сотрудник Королевского института объединенных служб Джастин Бронк. — Typhoon гораздо лучше подходит для этой роли". Кроме того, Typhoon может нести больше боеприпасов, что делает его "вероятно, более эффективным" для миссий в оспариваемых воздушных пространствах вроде Ирака и Сирии.

А благодаря постоянной модернизации Typhoon остается более современным, чем можно было бы предположить по его возрасту, и оснащается современной электроникой, радарами и системами защиты.

"Но модернизация обходится недешево, — сообщает Air Force Technology, — и некоторые из старых самолетов придется списать на 15 лет раньше, чем планировалось". По мере списания "Тайфунов" RAF будет сложнее выполнять привычные задачи по борьбе за превосходство в воздухе просто потому, что будет меньше истребителей, на которых можно тренироваться.

Истребитель Eurofighter Typhoon Фото: Pinterest

Тем не менее, Typhoon никуда не денется: этот истребитель останется основным для RAF по крайней мере до 2040 года, "несмотря на то, что он дороже F-35A и стоит столько же, сколько F-35B".

"F-35, особенно F-35B, гораздо дороже в эксплуатации, чем Typhoon, — сообщает Air Force Technology. — У Eurofighter нет малозаметного покрытия, которое нужно поддерживать, а также его цепочкой поставок в основном упарвляет сама Великобритания, что дает ей больше прав собственности и рычагов влияния".

Великобритания также сотрудничает с другими странами над созданием Future Combat Air System (FCAS), стелс-истребителя шестого поколения. Программа FCAS все еще находится на ранних стадиях, и до ее реализации еще много лет. Однако FCAS воплощает стремление к инновациям, которые неизбежно приведут к устареванию Typhoon.

Истребитель Typhoon в фокусе внимания

Typhoon — это двухмоторный сверхзвуковой многоцелевой истребитель с мгновенно узнаваемым силуэтом. Почему узнаваемым? У "Тайфуна" есть предкрылки и дельтавидное крыло, что делает его одним из самых легко отличимых самолетов в небе.

Самолет впервые поднялся в воздух в 1994 году. Было произведено более 700 "Тайфунов" для таких стран, как Австрия, Германия, Италия, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Испания, Великобритания и Катар. Иностранных клиентов привлекает маневренность Typhoon как на низких, так и на сверхзвуковых скоростях. Маневренность самолета обусловлена конструкцией с ослабленной устойчивостью — он настолько неустойчив, что летчик не может поддерживать устойчивость самолета без искусственного вмешательства. Поэтому для поддержания стабильного полета планера Typhoon используется четырехсторонняя цифровая система fly-by-wire. Эта система, которую прозвали "беззаботной", запрещает летчику действовать за пределами допустимой зоны полета.

Вооружение истребителя Eurofighter Typhoon Фото: Pinterest

Typhoon построен из легких материалов, в том числе на 82% из композитов. Расчетный срок службы планера составляет 6 тысяч летных часов.

Typhoon не является стелс-истребителем. Однако в него были добавлены элементы, снижающие радиолокационное сечение (RCS). Одним из примеров являются реактивные воздухозаборники, которые скрывают переднюю часть двигателей от радаров. Другие радиолокационные цели, такие как крыло, оперение и киль, имеют агрессивную стреловидность, чтобы избежать отражения энергии радара на переднюю часть планера. А некоторые виды внешнего вооружения устанавливаются полуутопленными в планер, что частично экранирует их от радаров. И, наконец, для отделки многих отражающих элементов самолета, таких как передние кромки крыла, кромки воздухозаборников, руль направления и аэродинамические поверхности, были использованы радарно-поглощающие материалы (RAM).

Typhoon оснащен двумя двигателями Eurojet EJ200, которые могут обеспечивать тягу до 9176 кг/с (с включенными форсажными камерами). В EJ200 использованы передовые технологии, включая цифровое управление и мониторинг состояния, широкохордные аэродинамические профили, монокристаллические турбинные лопасти, конвергентное/дивергентное выхлопное сопло — все это обеспечивает высокое соотношение тяги и массы, многоцелевые возможности, суперкрейсерскую скорость, низкий расход топлива, низкую стоимость владения, модульную конструкцию и потенциал развития.

В целом Eurofighter Typhoon — это перспективный самолет, который будет оставаться на вооружении еще как минимум пятнадцать лет. Но дни нестелсвого истребителя уже сочтены.

Об авторе

Харрисон Касс — журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.