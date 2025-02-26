"Привиди Києва" завдали точного авіаудару по пункту "Троєбортне" Брянської області (відео)

Фахівці зазначили, що судячи з характеру вибуху, українські повітряні сили застосували керовані авіабомби HAMMER, носіями яких є винищувачі МіГ-29.

Related video

Авіація Повітряних сил Збройних сил України завдала високоточного удару по прикордонному пункту пропуску "Троєбортне" в Брянській області. За повідомленням Telegram-каналу "Соняшник", атаку виконав винищувач МіГ-29 зі складу 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

Судячи з характеру вибуху, удар було завдано з використанням двох керованих авіабомб AASM (HAMMER). Повідомляють, що на момент атаки на пункті пропуску перебувало скупчення особового складу противника, а також засоби зв'язку та радіоелектронної боротьби.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", українські військові продовжують активно застосовувати керовані авіабомби для знищення цілей противника. Зі збільшенням їхньої кількості в арсеналі ЗСУ, подібні удари стають дедалі частішими.

Так ЗСУ повідомили про авіаудар по позиціях російських військ у Запорізькій області. За інформацією Генерального штабу, атака сталася 17 лютого в районі населеного пункту Чумацьке. Унаслідок удару було знищено місце дислокації особового складу, фортифікаційні споруди та майданчик для запуску дронів.

Ще один удар було завдано по групі російських військових, які сховалися в тунелі під автотрасою. Бомби влучили прямо в один із входів, знищивши тих, хто перебував усередині. За даними War Archive, цей епізод стався в населеному пункті Олешки на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що Британія вивчає можливість відправки винищувачів Eurofighter Typhoon для патрулювання повітряного простору України. Однак будь-яке розгортання винищувачів НАТО поблизу України, зазначили експерти, потенційно пов'язане з додатковими ризиками.