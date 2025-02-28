Льотчики ЗСУ вдарили по позиції ФСБ РФ у Брянській області: з'явилося відео вибуху

Удар по прикордонній заставі ФСБ вразив важливі засоби зв'язку для координації бойових дій. Українська авіація істотно знизила можливості росіян з управління військами в регіоні.

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Повітряні сили Збройних сил України (ЗС ЗСУ) вдарили по прикордонній заставі ФСБ Росії в селищі Біла Берізка Брянської області. Про це повідомив у Telegram Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація ЗС ЗСУ завдала точкового ураження та знищила військову інфраструктуру противника. Уражено засоби зв'язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв'язку та інше обладнання для координації бойових дій.

Авіаудар українських льотчиків істотно знизив можливості ЗС РФ з управління силами і засобами в регіоні. Атака стала черговим кроком до ослаблення ЗС РФ і зменшення їхнього військового потенціалу, акцентували увагу в Генштабі.

Російська сторона не коментує факт удару по прикордонному пункту ФСБ. Вранці 28 лютого Міноборони Росії заявило про нібито знищення і перехоплення 22 українських безпілотників, зокрема над Брянською областю.

Нагадаємо, ЗСУ нещодавно завдали високоточного удару по прикордонному пункту "Троєбортне" в Брянській області. Ймовірно, військові застосували дві керовані авіабомби AASM (HAMMER).

Раніше винищувач МіГ-29 ЗСУ вдарив по позиціях російських окупантів одразу вісьмома авіабомбами GBU-39 SDB.