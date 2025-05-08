"Ми виграли, але святкували всі, крім США": Трамп присвоїв Америці перемогу у Другій світовій

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що саме американські танки та військовослужбовці 80 років тому звільнили Європу від нацистського терору, і стверджує, що "хоч Росія втратила мільйони людей", важливішого чинника для перемоги у Другій світовій війні, ніж участь США, не було.

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Про присвоєння Трампом перемоги США дізнався кореспондент Укрінформу 7 травня, коли американський лідер представив журналістам указ про офіційне проголошення 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні.

Дональд Трамп не приховав під час виступу, що Сполученим Штатам допомагали "багато чудових союзників", однак наголосив, що участь його держави відіграла ключову роль у боротьбі.

"Перемога була здобута переважно завдяки нам — подобається вам це чи ні, — але ми вступили в цю війну і виграли її", — заявив американський лідер.

Також Трамп розповів, що саме американські танки, літаки, кораблі, вантажівки й солдати "розгромили противника" у Другій світовій війні. Окрім того, політик наголосив, що Америка також допомагала у відбудові поруйнованих війною країн.

"Без Америки звільнення ніколи б не відбулося", — сказав він.

У США святкуватимуть два Дні перемоги

Говорячи про важливість призначення 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні, Трамп підкреслив, що після розгрому противника перемогу нібито "святкували всі, окрім США". За його словами, американці повинні віддати шану "тим, хто подарував перемогу" країні.

"Ми виграли війну… але святкували всі, крім Сполучених Штатів Америки", — зазначив він.

Нагадаємо, що анонс святкування 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні у США Дональд Трамп оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Truth Social 7 травня. У своєму дописі він також писав про те, що США "зробили набагато більше, ніж будь-яка інша країна", для досягнення перемоги у війні з нацизмом.

7 травня президент Дональд Трамп заявив, що рішення щодо врегулювання російсько-української війни наближається, однак попередив, що не радий цій перспективі.

Також Кіт Келлог 7 травня розповів, на яких умовах може бути завершена війна.