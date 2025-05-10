Україна готова до повного припинення вогню з понеділка, — Сибіга (фото)

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна готова на повне припинення вогню на 30 днів, починаючи з понеділка, 12 травня. Він додав, що погоджену позицію країн ЄС та України встигли обговорити з главою США Дональдом Трампом.

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Про це він повідомив у своєму X.

Глава МЗС оприлюднив фото з лідерами Франції, Німеччини, Польщі та України, які проводили телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо погодженого плану припинення вогню.

За словами Сибіги, після зустрічі "коаліції охочих" відбулася розмова учасників з президентом США. В результаті, Україна та союзники підтвердили "готовність до безумовного припинення бойових дій на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів".

"Якщо Росія погодиться, а ефективний моніторинг буде забезпечений, постійне перемир'я та довірчі заходи можуть відкрити шлях до мирних переговорів", – вказав очільник МЗС України.

У РФ відреагували на пропозицію щодо припинення вогню

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на пропозицію щодо припинення вогню. У своєму дописі на X посадовець в грубій формі розкритикував цю ідею США, ЄС та України.

"Макрон, Мерц, Стармер і Туск мали обговорювати мир у Києві. Замість цього вони випалюють погрози на адресу Росії", — написав Медведєв.

Пост Медведєва (скриншот з @MedvedevRussiaE/X)

Він вважає, що така пропозиція виглядає як "перемир'я для перепочинку бандерівських орд, або нові санкції".

"Ви вважаєте, що це розумно, га? Засуньте ці мирні плани у свої пангендерні дупи!" — написав російський посадовець.

Раніше стало відомо, що Трамп закликає Путіна та Зеленського до припинення війни. Він додав, що це його послання до лідерів обох держав.

Згодом повідомлялося, що президент США визнав неможливість швидко завершити війну в Україні через лідера РФ Володимира Путіна. Трамп визнав, що в нього наростає "розчарування, яке не дає йому спати ночами" через затягування перемовин зі сторони Росії та неможливістю негайно посадити обидві сторони за стіл перемовин.