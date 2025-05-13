Хто буде на переговорах в Стамбулі: Путін вагається, Зеленський летить, Трамп очікує

Володимир Зеленський заявив, летить до Туреччини й чекає на Володимира Путіна для мирних переговорів у Стамбулі. Відповіді із Кремля немає. Але до Стамбула готовий прибути Дональд Трамп. Хто ще прилетить до Туреччини та що обговорюватимуть на переговорах — з'ясовував Фокус.

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Прямі переговори Росії з Україною мають відбутися 15 травня у Стамбулі. Попри те, що глава Кремля першим запросив Володимира Зеленського на перемовини, досі невідомо чи він прибуде на зустріч. Російські ЗМІ пишуть, що служба безпеки Володимира Путіна не готується до закордонного візиту. Літак спецзагону "Росія" планує політ до Стамбула для голови МЗС РФ Сергія Лаврова та помічника президента РФ Юрія Ушакова.

Тим часом радник голови Офісу президента України Михайло Подоляка в ефірі The Breakfast Show заявив, що якщо Путін не прилетить у Стамбул, то Зеленському немає сенсу також там бути.

Однак Подоляк не виключає можливу технічну зустріч на нижчому рівні, наприклад глав МЗС країн Андрія Сибіги та Сергія Лаврова.

Яка роль Ердогана і Макрона на перемовинах у Стамбулі

Реджеп Таїп Ердоган — як господар зустрічі, активно сприяє організації перемовин. Він висловив сподівання на проведення тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним у Стамбулі.

11 травня 2025 року президент Туреччини провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої обговорив ініціативу мирних переговорів Росії та України. Ердоган назвав можливість таких переговорів "історичним поворотним моментом" і підтвердив готовність Туреччини сприяти їх проведенню.

Під час розмови Ердоган наголосив на важливості продовження співпраці для започаткування постійних мирних переговорів між Україною та Росією, а також у процесах відновлення України. Він зазначив, що Туреччина готова зробити все можливе, включаючи проведення переговорів, для забезпечення припинення вогню та тривалого миру.

Напередодні, 10 травня, Міністерство закордонних справ Туреччини повідомило про готовність Анкари взяти на себе обов'язок стежити за дотриманням режиму припинення вогню в Україні, якщо такий буде встановлено.

За словами політолога, доктора філософії з соціальних та поведінкових наук Андрія Рудика, турецький президент відіграє ключову роль як посередник, використовуючи статус Туреччини як члена НАТО, але не ЄС: за останні 5 років Туреччина посилила свої позиції на Південному Кавказі, в Сирії, Лівії, Африці та Центральній Азії, що змушує Росію рахуватися з нею. Ердоган також має вплив на російський тіньовий флот, що додає йому важелів тиску на Путіна.

Політолог Тарас Загородній додає, що Ердоган грає власну гру, прагнучи послаблення Росії.

"Йому потрібно послаблення Росії, тому що у нього є свій власний проєкт тюркського світу від Чорного моря до Тихого океану. Він також не зацікавлений у російській агресії проти Грузії чи Вірменії, оскільки це може дестабілізувати регіон і зачепити інтереси Туреччини", — зазначає політолог.

І якщо роль у майбутніх перемовинах в Стамбулі турецького президента зрозуміла, но опитані Фокусом політологи стверджують, що на активну участь французького президента у перемовному процесі не варто розраховувати.

Еммануель Макрон не одноразово висловлювався про підтримку прямих переговорів РФ з Україною, але за умов припинення вогню, на чому і наполягав його український колега.

У соцмережі Х Макрон закликав до припинення вогню перед переговорами. Він нагадав, що Україна разом із союзниками та за підтримки Дональда Трампа напередодні висунула пропозицію: безумовне 30-денне перемир’я, починаючи з понеділка, 12 травня.

"Президент Зеленський узяв зобов’язання, не ставлячи жодних умов. Ми очікуємо такої ж чіткої відповіді від Росії. Коли говорить зброя — переговори не ведуться. Немає дискусій про те, чи одночасно бомбардують населення. Зараз для початку переговорів потрібне припинення вогню. За мир", — написав Макрон.

Але політологи упевненні, що президент Франції не буде приймати особистої участі у переговорчому процесі в Стамбулі і поки зупиниться на "підтримці з далеку" — у ЗМІ та соцмережах.

Однозначної відповіді, чи прийде у Стамбул президент США Дональд Трамп — немає. Проте, Трамп в рамках близькосхідного турне, яке включає візити до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів, зазначив, що може змінити свій графік, щоб відвідати переговори в Туреччині, якщо це сприятиме досягненню миру.

"Я б полетів туди, якби вважав, що це буде корисно", — сказав Трамп.

Також за словами спецпредставника президента США Стівена Віткоффа, Трамп в ультимативній формі наполягає на прямих переговорах Росії та України. Якщо прогресу не буде, Штати вийдуть із діалогу.

Чого хоче Путін від перемовин з Україною

За словами політичного експерта Олексія Голубоцького, поведінку Путіна наразі можна охарактеризувати як реактивну — вона спрямована на збереження "вікна можливостей", пов’язаного з Дональдом Трампом. Після пропозиції щодо перемир’я та її продовження Путін оперативно відреагував, погодившись на переговори в Стамбулі. Втім, за словами експерта, він не зацікавлений у досягненні реальних домовленостей.

"Він не хоче домовлятися. Він вважає, що в нього позиція сильна. Його мета — уникнути ескалації конфлікту з Трампом, але водночас не втрачати ініціативу. Він не хоче злити Трампа, відмовляючись повністю від можливості домовлятися далі", — каже Фокусу експерт.

Голубоцький також припускає, що Путін готується до літньої військової кампанії, сподіваючись захопити більше територій і вийти на нові переговори восени чи наступного року з кращою позицією. Крім того, Путін може розраховувати на внутрішні проблеми в Україні, які послаблять її позицію.

Політолог Андрій Рудик наголошує, що Росія хоче вести переговори без попередніх умов, щоб затягувати процес. РФ також намагається представити Україну як несуб’єктну державу, щоб нав’язати їй свої вимоги — "сенс в тому, щоб примусити Україну визнати всі забаганки Росії", вважає політолог.

Чого очікує Зеленський від перемовин у Стамбулі

Політолог Тарас Загородній наголошує, що Зеленський готовий до прямих переговорів із Путіним, а не з його представниками. Така позиція ставить Росію в незручне становище: якщо Путін не приїде, це може бути використано для тиску на нього, зокрема через санкції. Він додає, що Зеленський демонструє готовність до діалогу, щоб змусити європейців і американців діяти.

Загородній додає, що відсутність Путіна на переговорах дасть змогу Україні та її союзникам посилити тиск. Таким чином, переговори в Стамбулі стають майданчиком для дипломатичної гри, де кожен учасник прагне максимізувати свої вигоди.

Своєю чергою Олексій Голубоцький зазначає, що Зеленський поїде на переговори, щоб підтвердити свою позицію. За його словами, це може виглядати так, ніби Путін уникає переговорів, що дасть Україні дипломатичну перевагу.

Політолог вважає, що припинення вогню є головною метою України. Це дасть змогу виграти час і зміцнити позиції, спираючись на гарантії безпеки від партнерів. Якщо Росія порушить перемир’я, це погіршить її міжнародний імідж.

"Якщо РФ після намагань величезної кількості країн зупинити цю війну знов розпочне війну, вона точно буде виглядати дуже погано", — вважає Голубоцький.

Нагадаємо, голова Офісу Президента сказав, що буде, якщо Путін не приїде до Туреччини на переговори.

Також Фокус писав, що американський Інститут вивчення війни прогнозував відмову Путіна від переговорів з Україною в Стамбулі. У Держдумі РФ впевнені, що зустрічі на високому рівні неможливі в такій складній ситуації.