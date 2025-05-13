Кто будет на переговорах в Стамбуле: Путин колеблется, Зеленский летит, Трамп ожидает

Владимир Зеленский заявил, летит в Турцию и ждет Владимира Путина для мирных переговоров в Стамбуле. Ответа из Кремля нет. Но в Стамбул готов прибыть Дональд Трамп. Кто еще прилетит в Турцию и что будут обсуждать на переговорах — выяснял Фокус.

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Прямые переговоры России с Украиной должны состояться 15 мая в Стамбуле. Несмотря на то, что глава Кремля первым пригласил Владимира Зеленского на переговоры, до сих пор неизвестно прибудет ли он на встречу. Российские СМИ пишут, что служба безопасности Владимира Путина не готовится к зарубежному визиту. Самолет спецотряда "Россия" планирует полет в Стамбул для главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Тем временем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляка в эфире The Breakfast Show заявил, что если Путин не прилетит в Стамбул, то Зеленскому нет смысла также там быть.

Однако Подоляк не исключает возможную техническую встречу на более низком уровне, например глав МИД стран Андрея Сибиги и Сергея Лаврова.

Какова роль Эрдогана и Макрона на переговорах в Стамбуле

Реджеп Тайип Эрдоган — как хозяин встречи, активно способствует организации переговоров. Он выразил надежду на проведение трехсторонней встречи с Зеленским и Путиным в Стамбуле.

11 мая 2025 года президент Турции провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого обсудил инициативу мирных переговоров России и Украины. Эрдоган назвал возможность таких переговоров "историческим поворотным моментом" и подтвердил готовность Турции способствовать их проведению.

Во время разговора Эрдоган подчеркнул важность продолжения сотрудничества для начала постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией, а также в процессах восстановления Украины. Он отметил, что Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров, для обеспечения прекращения огня и длительного мира.

Накануне, 10 мая, Министерство иностранных дел Турции сообщило о готовности Анкары взять на себя обязанность следить за соблюдением режима прекращения огня в Украине, если таковой будет установлен.

По словам политолога, доктора философии по социальным и поведенческим наукам Андрея Рудыка, турецкий президент играет ключевую роль как посредник, используя статус Турции как члена НАТО, но не ЕС: за последние 5 лет Турция усилила свои позиции на Южном Кавказе, в Сирии, Ливии, Африке и Центральной Азии, что заставляет Россию считаться с ней. Эрдоган также имеет влияние на российский теневой флот, что добавляет ему рычагов давления на Путина.

Политолог Тарас Загородний добавляет, что Эрдоган играет собственную игру, стремясь к ослаблению России.

"Ему нужно ослабление России, потому что у него есть свой собственный проект тюркского мира от Черного моря до Тихого океана. Он также не заинтересован в российской агрессии против Грузии или Армении, поскольку это может дестабилизировать регион и задеть интересы Турции", — отмечает политолог.

И если роль в предстоящих переговорах в Стамбуле турецкого президента понятна, но опрошенные Фокусом политологи утверждают, что на активное участие французского президента в переговорном процессе не стоит рассчитывать.

Эммануэль Макрон не раз высказывался о поддержке прямых переговоров РФ с Украиной, но при условиях прекращения огня, на чем и настаивал его украинский коллега.

В соцсети Х Макрон призвал к прекращению огня перед переговорами. Он напомнил, что Украина вместе с союзниками и при поддержке Дональда Трампа накануне выдвинула предложение: безусловное 30-дневное перемирие, начиная с понедельника, 12 мая.

"Президент Зеленский взял обязательства, не ставя никаких условий. Мы ожидаем такого же четкого ответа от России. Когда говорит оружие — переговоры не ведутся. Нет дискуссий о том, одновременно ли бомбардируют население. Сейчас для начала переговоров нужно прекращение огня. За мир", — написал Макрон.

Но политологи уверены, что президент Франции не будет принимать личного участия в переговорном процессе в Стамбуле и пока остановится на "поддержке издалека" — в СМИ и соцсетях.

Однозначного ответа, придет ли в Стамбул президент США Дональд Трамп — нет. Однако, Трамп в рамках ближневосточного турне, которое включает визиты в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, отметил, что может изменить свой график, чтобы посетить переговоры в Турции, если это будет способствовать достижению мира.

"Я бы полетел туда, если бы считал, что это будет полезно", — сказал Трамп.

Также по словам спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, Трамп в ультимативной форме настаивает на прямых переговорах России и Украины. Если прогресса не будет, Штаты выйдут из диалога.

Чего хочет Путин от переговоров с Украиной

По словам политического эксперта Алексея Голубоцкого, поведение Путина сейчас можно охарактеризовать как реактивное — оно направлено на сохранение "окна возможностей", связанного с Дональдом Трампом. После предложения о перемирии и его продлении Путин оперативно отреагировал, согласившись на переговоры в Стамбуле. Впрочем, по словам эксперта, он не заинтересован в достижении реальных договоренностей.

"Он не хочет договариваться. Он считает, что у него позиция сильная. Его цель — избежать эскалации конфликта с Трампом, но при этом не терять инициативу. Он не хочет слить Трампа, отказываясь полностью от возможности договариваться дальше", — говорит Фокусу эксперт.

Голубоцкий также предполагает, что Путин готовится к летней военной кампании, надеясь захватить больше территорий и выйти на новые переговоры осенью или в следующем году с лучшей позицией. Кроме того, Путин может рассчитывать на внутренние проблемы в Украине, которые ослабят ее позицию.

Политолог Андрей Рудик отмечает, что Россия хочет вести переговоры без предварительных условий, чтобы затягивать процесс. РФ также пытается представить Украину как несубъектное государство, чтобы навязать ей свои требования — "смысл в том, чтобы заставить Украину признать все прихоти России", считает политолог.

Чего ожидает Зеленский от переговоров в Стамбуле

Политолог Тарас Загородний отмечает, что Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным, а не с его представителями. Такая позиция ставит Россию в неудобное положение: если Путин не приедет, это может быть использовано для давления на него, в том числе через санкции. Он добавляет, что Зеленский демонстрирует готовность к диалогу, чтобы заставить европейцев и американцев действовать.

Загородний добавляет, что отсутствие Путина на переговорах позволит Украине и ее союзникам усилить давление. Таким образом, переговоры в Стамбуле становятся площадкой для дипломатической игры, где каждый участник стремится максимизировать свои выгоды.

В свою очередь Алексей Голубоцкий отмечает, что Зеленский поедет на переговоры, чтобы подтвердить свою позицию. По его словам, это может выглядеть так, будто Путин избегает переговоров, что даст Украине дипломатическое преимущество.

Политолог считает, что прекращение огня является главной целью Украины. Это позволит выиграть время и укрепить позиции, опираясь на гарантии безопасности от партнеров. Если Россия нарушит перемирие, это ухудшит ее международный имидж.

"Если РФ после попыток огромного количества стран остановить эту войну снова начнет войну, она точно будет выглядеть очень плохо", — считает Голубоцкий.

Напомним, глава Офиса Президента сказал, что будет, если Путин не приедет в Турцию на переговоры.

Также Фокус писал, что американский Институт изучения войны прогнозировал отказ Путина от переговоров с Украиной в Стамбуле. В Госдуме РФ уверены, что встречи на высоком уровне невозможны в такой сложной ситуации.