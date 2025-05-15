Перед переговорами в Стамбуле: ВС РФ запустили по Украине более 100 дронов, – Воздушные силы ВСУ

Российские войска перед мирными переговорами в Стамбуле запустили по Украине 110 различных беспилотников. Атаки велись из Брянска, Курска, Орла и Миллерово.

Related video

Об этом сообщило в Telegram командование Воздушных сил Украины.

Среди запущенных БПЛА были "Шахеды" и дроны-иммитаторы разных типов. По состоянию на 8:00 ВС ВСУ подтвердили уничтожение 62 "Шахедов" и беспилотников других типов на востоке, севере, западе и в центре Украины.

Воздушную атаку отражали авиация и зенитно-ракетные войска

Еще 29 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны, не вызвав негативных последствий. Воздушную атаку россиян отражали авиация, зенитно-ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате запусков дронов-камикадзе пострадали Сумская, Днепропетровская, Полтавская, Киевская и Ивано-Франковская области.

Отметим, что массированная атака дронами состоялась перед мирными переговорами по Украине в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече россиянами будут обсуждать полное прекращение огня и обмен пленными по схеме "всех на всех".

Напомним, первые дроны ночью 15 мая залетали в Украину около полуночи из Курской области. Позднее БПЛА заметили на севере и востоке в направлении Киева.

Фокус ранее выяснял, будут ли мирные переговоры в Стамбуле 15 мая иметь долгосрочный эффект и чего ждать от встречи с представителями России.