Перед переговорами в Стамбуле: ВС РФ запустили по Украине более 100 дронов, – Воздушные силы ВСУ
Российские войска перед мирными переговорами в Стамбуле запустили по Украине 110 различных беспилотников. Атаки велись из Брянска, Курска, Орла и Миллерово.
Об этом сообщило в Telegram командование Воздушных сил Украины.
Среди запущенных БПЛА были "Шахеды" и дроны-иммитаторы разных типов. По состоянию на 8:00 ВС ВСУ подтвердили уничтожение 62 "Шахедов" и беспилотников других типов на востоке, севере, западе и в центре Украины.
Еще 29 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны, не вызвав негативных последствий. Воздушную атаку россиян отражали авиация, зенитно-ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате запусков дронов-камикадзе пострадали Сумская, Днепропетровская, Полтавская, Киевская и Ивано-Франковская области.
Отметим, что массированная атака дронами состоялась перед мирными переговорами по Украине в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече россиянами будут обсуждать полное прекращение огня и обмен пленными по схеме "всех на всех".
Напомним, первые дроны ночью 15 мая залетали в Украину около полуночи из Курской области. Позднее БПЛА заметили на севере и востоке в направлении Киева.
Фокус ранее выяснял, будут ли мирные переговоры в Стамбуле 15 мая иметь долгосрочный эффект и чего ждать от встречи с представителями России.