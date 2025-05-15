Перед переговорами у Стамбулі: ЗС РФ запустили по Україні понад 100 дронів, — Повітряні сили ЗСУ

Російські війська перед мирними переговорами в Стамбулі запустили по Україні 110 різних безпілотників. Атаки велися з Брянська, Курська, Орла і Міллерова.

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Про це повідомило в Telegram командування Повітряних сил України.

Серед запущених БПЛА були "Шахеди" та дрони-імітатори різних типів. Станом на 8:00 ЗС ЗСУ підтвердили знищення 62 "Шахедів" і безпілотників інших типів на сході, півночі, заході та в центрі України.

Повітряну атаку відбивали авіація та зенітно-ракетні війська

Ще 29 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, не спричинивши негативних наслідків. Повітряну атаку росіян відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Унаслідок запусків дронів-камікадзе постраждали Сумська, Дніпропетровська, Полтавська, Київська та Івано-Франківська області.

Зазначимо, що масована атака дронами відбулася перед мирними переговорами щодо України в Стамбулі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі з росіянами обговорюватимуть повне припинення вогню та обмін полоненими за схемою "всіх на всіх".

Нагадаємо, перші дрони вночі 15 травня залітали в Україну близько опівночі з Курської області. Пізніше БПЛА помітили на півночі та сході в напрямку Києва.

Фокус раніше з'ясовував, чи матимуть мирні переговори в Стамбулі 15 травня довгостроковий ефект і чого чекати від зустрічі з представниками Росії.