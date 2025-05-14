30-дневное перемирие в Украине: будут ли переговоры в Стамбуле иметь долгосрочный эффект

Уже завтра, 15 мая, в Стамбуле начнутся мирные переговоры, на которых ключевым вопросом станет 30-дневное прекращение огня. Фокус рассказывает, что ждет Украину после достижения этой договоренности и какие возможные риски могут возникнуть в результате такого решения.

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Украинский президент Владимир Зеленский призвал Путина к личной встрече в Стамбуле 15 мая для обсуждения условий прекращения огня и дальнейших мирных переговоров. Зеленский подчеркнул, что только личное присутствие Путина может свидетельствовать о готовности России к реальному диалогу.

Международное сообщество, включая ЕС, США, Китай и Бразилию, поддерживает инициативу прекращения огня и призывает Россию к конструктивному участию в переговорах.

Сейчас судьба 30-дневного перемирия зависит от решения Кремля. Фокус рассказывает, будет ли означать прекращение огня на месяц — начало окончания войны и какие риски это может иметь для Украины.

30-дневное перемирие в Украине: плюсы и минусы договоренности

Если договоренность о прекращении огня на 30 дней будет достигнута в результате встречи в Стамбуле 15 мая, то по словам политолога Олега Постернака, в первую очередь, это сигнал для украинского населения, что власть не отвергает мирное урегулирование и ищет возможности для достижения мира.

"Это может стать надеждой для гражданских людей, которые устали от войны, и поможет создать оптимистический настрой. Во-вторых, такое перемирие позволит украинской армии усовершенствовать структуру, например, переход к корпусной системе. Это также даст возможность провести ротации, подготовиться к возможным наступательным действиям России, оценить ошибки и подготовиться к будущим боевым действиям", — говорит Фокусу Постернак.

Третьим важным аспектом, по мнению политолога, является укрепление дипломатических позиций Украины. Они смогут показать международному сообществу, что Украина стремится к миру.

"Россия пытается убедить, что Украина не готова к переговорам, что, в частности, подчеркивалось во время "Пасхального перемирия". Сейчас, во время этого возможного перемирия, Украина может показать свою готовность к миру, что позволит укрепить позиции на международной арене и получить новые военные пакеты от Европы", — продолжает эксперт.

Однако, эти же преимущества могут сыграть на руку и России. У них также будет время для адаптации и реформирования своей армии, работая над ошибками. Например, за три года войны Россия уже продемонстрировала способность быстро менять стратегию, внедряя новые технологии и тактики.

"Но есть и риски. Если не будет эффективной системы мониторинга, то перемирие может стать ничем больше, чем повторением "парадного перемирия", которое не приведет к реальному прекращению боевых действий. Россия будет продолжать атаковать в определенных участках фронта, и этот процесс может напоминать то, что происходило на Донбассе с 2015 по 2022 год — окопные боевые действия с периодическими изменениями интенсивности, но без полного прекращения огня", — говорит Постернак.

Но для России есть идеологический риск: если Путин согласится на перемирие, это может выглядеть так, будто он признает свое поражение, ведь еще с 1945 года в России господствует идея, что победа над нацизмом была одержана только через капитуляцию. Перемирие может подрывать этот идеологический нарратив.

"Есть и другие политические последствия для Путина: часть российского населения, которое поддерживает войну, может рассматривать такое решение как признак слабости и неудачи. Для него это будет означать, что он не достиг своих целей — "денацификации" Украины, ее нейтрального статуса и недопущения вступления в НАТО", — считает политолог.

Россия, вероятно, попытается получить определенные компромиссы по территориям или геополитическому статусу Украины. Это будет попытка выжимать выгоду из ситуации, даже если формально перемирие будет подписано.

"Сценарий, в котором Трамп давит на Россию и требует реального прекращения огня, может изменить ситуацию. Если это произойдет, есть шанс, что до конца дня 15 мая мы увидим начало прекращения огня. Однако, стоит понимать, что перемирие — это еще не конец войны. Это может быть начало замороженного конфликта, подобного Корейской войне, где подписано перемирие, но мирный договор так и не был достигнут", — говорит Постернак.

Так или иначе, по мнению эксперта, Россия, даже во время перемирия, будет готовиться к следующим боевым действиям.

Согласится ли Путин на 30-дневное перемирие с Украиной

По мнению, главного консультанта Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидата экономических наук Ивана Уса, если Россия откажется от 30-дневного перемирия, это будет означать, что она не планирует мира. Ведь краткосрочные перемирия обычно нужны России для определенных политических целей, таких как парады или перегруппировки. А 30 дней — это уже важный промежуток времени.

"Россия сейчас находится в двух противоположных ситуациях. Одна часть Кремля выступает за продолжение войны, а другая — за прекращение, поскольку экономическая ситуация в стране становится все хуже. Уже сейчас Россия имеет значительный дефицит бюджета, а фонд национального благополучия начинает опустошаться. Это может привести к тому, что в конце года страна не сможет платить пенсии и зарплаты. Поэтому для России важно принять решение о прекращении войны, чтобы избежать экономических проблем", — говорит Фокусу Ус.

По словам эксперта, что касается продления перемирия, то 30 дней — это лишь тест на готовность сторон к миру. После этого срока или страны возвращаются к активным боевым действиям или попытаются достичь реальных переговоров.

Однако Ус не уверен, что Путин согласится на прекращение огня. Ведь реальных признаков того, что российский президент действительно хочет завершить войну в Украине пока нет.

Ранее Фокус разбирал, кто еще могу приехать на переговоры в Стамбул 15 мая.

Напомним, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что во время возможных переговоров в Стамбуле 15 мая Москва будет настаивать на так называемой "денацификации киевского режима" и требовать признания захваченных украинских территорий частью РФ.