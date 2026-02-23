Минимум 36 стран: в сети появился список стран, откуда РФ якобы запрещено вербовать наемников

Список из 36 стран, граждан которых с начала этого года запрещено вербовать в ряды российской армии для войны в Украине, появился в группах и чатах тех, кто занимается рекрутингом наемников. Блогер из Ирака Мустафа аль-Ясари позже обнародовал более расширенный перечень из 43 государств.

Одним из самых первых об этом списке рассказал у себя в соцсетях наемник из Ганы Келвин Эджир, который отслужил в российской армии и теперь рекламирует службу для африканской аудитории, пишет ресурс "Важные истории".

По информации издания, в стоп-листе — в основном африканские, арабские страны и другие "дружественные" России государства: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Турция, Куба, Афганистан, Иран, Венесуэла.

Кто и как принимал решение о списке, и на каком основании в него вносились те или иные страны, неизвестно. Авторы не исключают, что он мог появится в результате дипломатических контактов.

Например, Непал, Индия и Шри-Ланка еще в середине 2024 года требовали от российских властей прекратить вербовку их граждан на войну.

Відео дня

С аналогичным требованием в ноябре 2025-го выступила Иордания, и уже вскоре она появилась в стоп-листе.

В январе стало известно, что в списке оказалась и Кения, которая длительное время была источником наемников, и, по данным СМИ, в ВС РФ числилось не менее 1000 кенийцев. После публичного обращения властей Кении к РФ в феврале приток наемников из этой страны, похоже, тоже уже все.

На протяжении последнего месяца зимы 2026 в стоп-лист могли внести еще несколько государств кроме тех 36, о которых шла речь. Блогер из Ирака Мустафа аль-Ясари опубликовал расширенный список, куда вошли также Аргентина, Ирак, Йемен, Камерун, Колумбия, Ливия и Сомали.

Он утверждает, что получил эту информацию якобы от российского офицера.

В центре отбора на контракт, который ранее распространил стоп-лист из 36 стран, не подтвердили расширение списка. Там продолжили вербовать наемников, например, из Колумбии, убедились "Важные истории".

По данным проекта "Хочу жить", к осени 2025 года Россия завербовала более 10 тысяч иностранцев в ВС РФ. На граждан стран, которые теперь внесены в стоп-лист, пришлось 37% от общего числа иностранцев.

Больше всего наемников было из Кубы (свыше 1000 человек), Непала (около 800) и Шри-Ланки (более 700).

Наибольшее же число наемников приходится на государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Таджикистан (более 1500 человек), Беларусь (свыше 1300), и Казахстан (более 1100).

В 2025 году за пределами ЕАЭС российская армия активнее всего набирала граждан Ганы, Камеруна и Кении.

В СМИ уже немало свидетельств того, что наемников заманивают на войну в Украине хитростью. Например, южноафриканцы, утверждающие, что их обманом заставили присоединиться к российской армии и воевать в Украине, роют окопы и погибают на передовой.

Кубинец Франциско Гарсия соблазнился рекламой в соцсетях и зарплатой в $2500, которую обещали за работу на стройке. Но в итоге, как утверждает мужчина, его обманом отправили в российскую армию. Ему удалось сбежать, и сейчас он живет в палатке на улицах Афин в Греции.

В июне прошлого года в плен к украинским бойцам попал гражданин Китая. 24-летний Ван Ву служил по контракту в 102 мотострелковом полку 150 дивизии ВС РФ и даже получил позывной "Сабля". Однако, как он сам рассказал, иностранец не планировал оказаться под Торецком после недельных учений.

Напомним, как Россия вербует иностранцев для войны с Украиной.