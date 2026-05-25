Иностранцев бросают на фронт: Россия завербовала почти 3 тысячи африканцев на войну против Украины

По состоянию на 1 мая 2026 года по меньшей мере 2965 граждан 36 африканских стран воюют или воевали против Украины в составе российской армии.

Об этом сообщила директор Департамента Африки и региональных африканских организаций МИД Украины Любовь Абравитова в интервью "Укринформу".

По ее словам, реальное количество завербованных может быть больше. Среди основных стран, откуда Россия привлекает людей на войну, — Кения, Египет, Камерун, Гана, Нигерия и Уганда.

"Динамика крайне тревожная: на 2026 год российское командование планирует привлечь 18 500 иностранцев", — сказала Абравитова.

Россия использует различные способы вербовки. Людей могут вводить в заблуждение обещаниями "бесплатных стипендий" или привлекать через религиозные структуры.

Абравитова отметила, что Украине приходится работать отдельно с каждой страной и с каждым случаем. Например, после визита министра иностранных дел Ганы были сформированы договоренности относительно дальнейших действий.

В то же время в Нигерии, несмотря на значительное количество завербованных Россией граждан, не хватает системного политического привлечения для решения проблемы.

В МИД также заявили, что Африка постепенно иначе смотрит на Россию из-за наемничества в войне против Украины. По словам Абравитовой, там начинают понимать, что российская армия нуждается в дополнительных человеческих ресурсах с африканского континента.

Украина информирует международную аудиторию об условиях вербовки, отношении к наемникам в России и реалиях на фронте. Недавно франкоязычные журналисты общались с представителями Координационного штаба и военнопленными африканцами.

Абравитова добавила, что во многих странах Африки наемничество запрещено законом. Поэтому возвращение таких граждан домой может означать для них уголовную ответственность.

Напомним, ранее Foreign Policy сообщало, что Россия активизировала вербовку граждан африканских стран для войны против Украины. Людей заманивают фальшивыми вакансиями и обещаниями работы за рубежом, после чего они оказываются в российской армии. Вербовка происходит через соцсети, агентства по трудоустройству и структуры, связанные с "Африканским корпусом", который считают преемником ЧВК "Вагнер".

Ранее Reuters со ссылкой на государственное агентство КНДР KCNA сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал продолжить поддержку России в войне против Украины, в частности путем поставок боеприпасов и военных.