Іноземців кидають на фронт: Росія завербувала майже 3 тисячі африканців на війну проти України

Станом на 1 травня 2026 року щонайменше 2965 громадян 36 африканських країн воюють або воювали проти України у складі російської армії.

Про це повідомила директорка Департаменту Африки та регіональних африканських організацій МЗС України Любов Абравітова в інтерв’ю “Укрінформу”.

За її словами, реальна кількість завербованих може бути більшою. Серед основних країн, звідки Росія залучає людей на війну, — Кенія, Єгипет, Камерун, Гана, Нігерія та Уганда.

“Динаміка є вкрай тривожною: на 2026 рік російське командування планує залучити 18 500 іноземців”, — сказала Абравітова.

Росія використовує різні способи вербування. Людей можуть вводити в оману обіцянками “безоплатних стипендій” або залучати через релігійні структури.

Абравітова зазначила, що Україні доводиться працювати окремо з кожною країною і з кожним випадком. Наприклад, після візиту міністра закордонних справ Гани були сформовані домовленості щодо подальших дій.

Водночас у Нігерії, попри значну кількість завербованих Росією громадян, бракує системного політичного залучення для розв’язання проблеми.

У МЗС також заявили, що Африка поступово інакше дивиться на Росію через найманство у війні проти України. За словами Абравітової, там починають розуміти, що російська армія потребує додаткових людських ресурсів з африканського континенту.

Україна інформує міжнародну аудиторію про умови вербування, ставлення до найманців у Росії та реалії на фронті. Нещодавно франкомовні журналісти спілкувалися з представниками Координаційного штабу та військовополоненими африканцями.

Абравітова додала, що в багатьох країнах Африки найманство заборонене законом. Через це повернення таких громадян додому може означати для них кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше Foreign Policy повідомляло, що Росія активізувала вербування громадян африканських країн для війни проти України. Людей заманюють фальшивими вакансіями та обіцянками роботи за кордоном, після чого вони опиняються у російській армії. Вербування відбувається через соцмережі, агентства з працевлаштування та структури, пов’язані з “Африканським корпусом”, який вважають наступником ПВК “Вагнер”.

Раніше Reuters із посиланням на державне агентство КНДР KCNA повідомляло, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв продовжити підтримку Росії у війні проти України, зокрема шляхом постачання боєприпасів і військових.